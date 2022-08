¿Paquita la del Barrio escribió ‘Rata de dos patas’ para Carlos Salinas de Gortari? La cantante hizo algunas aclaraciones sobre el asunto y de paso habló sobre sus aspiraciones políticas.

En entrevista con reporteros, Paquita la del Barrio precisó que ‘Rata de dos patas’ fue escrita no por ella, sino por el compositor Manuel Eduardo Toscano, quien efectivamente confirmó el vínculo de ‘Rata de dos patas’ con Carlos Salinas de Gortari.

En tanto, Paquita la del Barrio dijo que ella desconocía si Carlos Salinas de Gortari fue quien inspiró la canción y que personalmente, ella a nadie se la dedica... aunque el compositor cuenta una historia distinta.

“No no sé, solamente le puedes preguntar al que la compuso, yo la canté porque me gustó. Yo no le dedico nada a nadie, ni que fueran tan importantes para que le dedique canciones”.

Recientemente, Manuel Eduardo Toscano acudió al programa ‘Échale, compay’, donde contó que escribió ‘Rata de dos patas’ por encargo de Paquita la del Barrio.

Según la versión del compositor, conociendo su habilidad para “insultar” con creatividad, Paquita la del Barrio le pidió el tema para desahogarse por la traición de su exesposo.

Toscano dijo que a falta de una historia personal de tanto despecho, para componer el tema encontró inspiración en Carlos Salinas de Gortari y su gestión como presidente de México, de la que por lo escrito en la canción, no tiene l mejor opinión.

Durante su reciente encuentro con la prensa, Paquita la del Barrio dijo que aunque en 2021 buscó ser diputada en Veracruz, no tiene intenciones de buscar la Presidencia de México, como sí lo harán otros colegas del medio.

¿Por qué ha decidido dar un paso al costado respecto a la política? Paquita la del Barrio respondió así:

“La gente no es derecha como uno. Me gustaría hacer mucho por México, no se me da y pues no, mejor así como estoy trabajo por mi cuenta, lo que Dios me mande”

Paquita la del Barrio