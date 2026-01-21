Manuel Eduardo Toscano, alcalde de Catemaco, asistió a un partido de la Champions League y desde ahí, envió un mensaje a los pueblo de este municipio del estado de Veracruz.

A través de redes sociales, Manuel Eduardo Toscano dijo que estaba haciendo un recorrido por Madrid para “entender las diferentes formas de pensar”, lo que desató grandes críticas.

Manuel Eduardo Toscano, alcalde de Catemaco, asiste a la Champions League y le llueven las críticas

Desde el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, el alcalde Manuel Eduardo Toscano mandó un saludo a todos los catemaqueños en un video, en el que se le observa muy feliz en un partido de futbol.

En su publicación, Manuel Eduardo Toscano, alcalde de Catemaco, justifica su viaje a Madrid con el fin de conocer y entender la cultura para poder ofrecer un mejor turismo a quienes visiten Veracruz.

Haciendo referencia indirecta a la Copa Mundial 2026, Manuel Eduardo Toscano dijo que se encuentra emocionado por este evento que se realizará en México y que “ los ojos del mundo”.

Usuarios en redes sociales le reclamaron a Manuel Eduardo Toscano, alcalde de Catemaco, que se encuentra en funciones y que tendría que estar viendo la administración del ayuntamiento y no el futbol.

Cabe mencionar que esta visita se realizó luego de que Manuel Eduardo Toscano, alcalde de Movimiento Ciudadano, finalizó sus tareas en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid.