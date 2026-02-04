Guillermo Salinas Cedillo es el actual presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de Veracruz. Junto a un grupo de empresarios estratégicos, ha sido el principal motor de la Ruta Tajín, un ambicioso recorrido diseñado para proyectar la riqueza de la cultura totonaca ante el mundo.

Además, destacó como parte de la delegación mexicana en la FITUR 2026 en España, donde encabezó la promoción turística de Veracruz para atraer inversiones y visitantes extranjeros al estado.

¿Quién es Guillermo Salinas Cedillo?

Guillermo Salinas Cedillo es un empresario del sector turístico que ha centrado sus esfuerzos en la Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de Veracruz. Su gestión se caracteriza por la vinculación entre el sector privado y las autoridades locales, manteniendo reuniones clave con diversos alcaldes de Veracruz para fortalecer la infraestructura turística regional.

Bajo su liderazgo, se lanzaron las campañas publicitarias:

“ Ruta Tajín, la aventura comienza”

"Ruta Tajín, conoce la esencia de México"

¿Qué edad tiene Guillermo Salinas Cedillo?

Guillermo Salinas Cedillo mantiene un perfil reservado respecto a su vida personal, por lo que no se cuenta con información pública sobre su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién es la pareja de Guillermo Salinas Cedillo?

Hasta el momento, ni en sus redes sociales ni en fuentes oficiales se ha confirmado la situación sentimental de Guillermo Salinas Cedillo, quien prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público.

¿Qué signo zodiacal es Guillermo Salinas Cedillo?

Debido a que no se conoce su fecha de nacimiento precisa, el signo zodiacal de Guillermo Salinas Cedillo es desconocido.

¿Guillermo Salinas Cedillo tiene hijos?

No existe una declaración oficial o registro público que precise si el líder hotelero tiene hijos.

¿Qué estudió Guillermo Salinas Cedillo?

Guillermo Salinas Cedillo es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

¿En qué ha trabajado Guillermo Salinas Cedillo?

La carrera de Guillermo Salinas Cedillo ha estado volcada a la defensa y promoción del gremio turístico en el estado de Veracruz: