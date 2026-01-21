La 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) se llevará a cabo en las instalaciones del consorcio IFEMA Madrid, en España, del 21 al 25 de enero de este año. Se trata de una feria muy importante para el turismo, y por ende para la aviación, y sin lugar a dudas, vivir esa experiencia “in situ” es una gran oportunidad, pero para mí solo un sueño, siendo honestos.

La línea aérea que patrocina este evento no podría ser otra más que la línea bandera de España: Iberia. En este lugar se reunirán más de 156 países, y por lo menos 155 mil profesionales dentro de la industria de turismo y ramas afines, que se darán cita con 9,500 empresas expositoras.

El año pasado -si lo recuerdo bien- VivaAerobus estuvo presente. Este año veremos qué aerolíneas nacionales se promocionan en la FITUR. Para la secretaria de turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, México tiene en este evento la oportunidad de presentar una “ventana” a nuestro país.

Y es que, de forma paralela a la FITUR, en los mismos días, la Embajada de México en Madrid se convertirá en el recinto que mostrará los 32 estados de la república, destacando el crisol de culturas tan grandes que tenemos, en donde por supuesto habrá muestras gastronómicas.

Dentro de la FITUR, y en aras de innovar la forma de presentar las joyas turísticas con las que México cuenta, nuestro país tendrá un espacio interactivo e inmersivo, acercando a los visitantes a nuestros hermosos “Pueblos Mágicos”, y a los destinos clásicos y más famosos con los que cuenta el país, sin olvidarnos en ningún momento de los bellísimos litorales y su gran variedad de azules: desde el turquesa hasta el azul profundo.

Pero también será una gran oportunidad para mostrar los 35 nuevos destinos que están inscritos ya en la “Lista del Patrimonio Mundial” de la UNESCO, porque además tenemos desde tesoros prehispánicos, hasta joyas novohispanas, que no solo son orgullo de los mexicanos, sino que ahora se suman al patrimonio del mundo.

La FITUR 2026 representa el mejor momento para exaltar celebraciones tan nuestras como es el “Día de Muertos”, que año con año adquiere más fuerza y se ha convertido en un motor turístico importante; hay gente que quiere vivir esta celebración, que honra a los antepasados que ya no están con nosotros en este plano terrenal, y les permite a los extranjeros abordar el tema de la muerte desde otra arista muy diferente.

Pero no solo tenemos esa celebración. Otras que llaman mucho la atención es el Carnaval de Veracruz, justo ahora que estamos a pocos días de que comiencen los carnavales en nuestro país, y este es “especial” pues se tiene registro que comenzó a celebrarse en 1866 como una “Fiesta de Máscaras”, y ahora es uno de los carnavales más importantes de México, por supuesto con toda la alegría “jarocha”.

La FITUR es un importantísimo escaparate para mostrar todas y cada una de las riquezas que tenemos como nación, pero su importancia radica en que ahora el turismo pone un especial interés en que sea sostenible y amigable con el medio ambiente.

Esto es, de que la gente pueda disfrutar, pero tratando de mitigar lo más que se pueda la afectación al medio ambiente. Por eso en esta feria se realizarán pláticas sobre cómo llevar realmente a cabo el turismo sostenible, y esto comienza desde el montaje y diseño de los stands del FITUR.

De la mano con la ONG internacional “Instituto de Turismo Responsable (ITR)”, la FITUR ha colocado para este evento stands elaborados con materiales reciclables y no solo eso, en esta ocasión han lanzado el “El Reto FiturNext 2026”, que tiene como finalidad contribuir a una mejor gestión del agua.

El agua es un recurso vital para nosotros, por lo tanto, este recurso natural debe cuidarse, y en el turismo el agua juega un papel importante dentro de la industria restaurantera como la hotelera, así como en las actividades recreativas. La meta es regular el consumo de agua, cuidando de no sobrexplotar los mantos acuíferos y preservar de la mejor manera ríos y manantiales que sirven para surtirnos de este vital líquido.

Por eso se busca el manejo de las aguas grises y aguas negras en los complejos hoteleros, así como en los restaurantes, de forma que se gestione mucho más eficiente este recurso hídrico, evitando el estrés y la contaminación del agua.

Esto se puede lograr trabajando de la mano con las comunidades locales, siempre en la búsqueda de no alterar los ecosistemas, y que los destinos turísticos se puedan gestionar de forma responsable. Para la ONU Turismo es de suma importancia que se trabaje en combatir el cambio climático , y la industria del turismo puede hacer mucho, desde el cuidado del agua, que los hoteles y restaurantes utilicen energía renovable, hasta la moda del “zero waste” en restaurantes.

Todo contribuye a una mejor gestión de los recursos y sirve para hacer del turismo una experiencia agradable, y además amigable con el medio ambiente. Igualmente se busca que el transporte tanto aéreo como terrestre, sea lo más ecológico posible.

Dentro de la FITUR habrá:

• FITUR Sports

• FITUR Cruceros

• FITUR LGTBQ+

• FITUR Talent

• FITUR 4all

• FITUR Women

• FITUR Lingua

• FITUR TechY

• FITUR Screen

• FITUR Experience

• FITUR Know How & Export

Y por supuesto, los Premios FITUR, que van desde el “Mejor Stand”, “Stand Sostenible”, “Jorge Vila Fradera” que premian a la mejor intervención dentro de la FITUR, y “FITUR 4all”, que reconoce el turismo inclusivo y comprometido socialmente.

Toda esta experiencia distribuida en nueve pabellones, y en esta ocasión se le dará la bienvenida a 18 nuevas naciones que se suman a esta aventura que es el turismo. Así lo comunica la propia FITUR:

“Las cifras de FITUR 2026 reflejan el fuerte impulso mundial en toda la industria del turismo. Según la Oficina de Turismo de la ONU, entre enero y septiembre de 2025 el sector recibió a más de 1,100 millones de viajeros internacionales, superando los récords previos a la pandemia establecidos en 2019.”

Para México es todo un orgullo que en esta ocasión seamos el “País Socio”, porque México está de moda, y más allá de la fiesta mundialista, este evento permite que la gente conozca no solo los destinos clásicos, sino que se empapen de la multiculturalidad de nuestro bellísimo país. Sobre todo, que conozcan la hospitalidad mexicana, que para eso nos pintamos solos.

Cierro con las palabras que la secretaria de turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer a través de un comunicado:

“Fitur 2026 será una ventana excepcional para mostrar México, con el pabellón más grande de América, resaltando nuestra cultura, tradiciones y la grandeza de nuestro país.

Contaremos con la participación de 32 estados, con stands gastronómicos y artesanales, activaciones culturales y presentaciones que invitan a los turistas a vivir experiencias únicas.

Hoy, México ofrece turismo comunitario, de congresos, de salud, de romance y deportivo; segmentos únicos que permiten descubrir nuestro país y vivirlo.”