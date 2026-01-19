El Puerto de Veracruz vivió uno de sus momentos más importantes, pues la terminal Hutchison Ports ICAVE recibió el buque CMA CGM ORFEO, el cual es el más grande que ha arribado en el puerto.

El buque CMA CGM ORFEO tiene una longitud de 349.98 metros, poniendo a prueba la capacidad operativa de la terminal, la cual respondió conforme a los estándares más altos a nivel internacional.

ICAVE tuvo una inversión de más de 9 mil mdp

Desde el 2019, Hutchison Ports ICAVE comenzó sus operaciones de manera total den la Bahía Norte, construyendo la Terminal Especializada de Contenedores, proyecto que implicó una inversión superior a los 9 mil millones de pesos.

Más de 9 mil millones de pesos transformaron la operación de ICAVE (Cortesía)

La inversión logró que la terminal crecerá más de dos millones de metros cuadrados ganados al mar y trabajos de dragado por 13 millones de metros cúbicos, lo que permitió alcanzar un calado de –15.5 metros, colocando a ICAVE en una posición estratégica para atender buques de gran tamaño.

ICAVE opera con sistemas avanzados y control en tiempo real

ICAVE cuenta con mil 50 metros de muelle y dos posiciones de atraque que permiten la atención simultánea de portacontenedores de gran calado. Además, de siete grúas Súper Post Panamax, cuatro de ellas automatizadas, así como grúas RTG eléctricas, sistemas de control en tiempo real, tecnología OCR y RFID y servicios especializados para carga y logística.

La terminal aseguró que durante la Fase II de expansión, las capacidades se reforzarán con la incorporación de una tercera posición de atraque y el incremento de la capacidad dinámica hasta 2.1 millones de TEUs anuales.

Javier Rodríguez Miranda, gerente general de Hutchison Ports ICAVE, aseguró que la llegada del CMA CGM ORFEO es el resultado de una planeación estratégica con inversiones, infraestructura y calado clave.

Finalmente, Jorge Magno Lecona, director general del grupo en México, América Latina y el Caribe, subrayó que este logro se dio gracias al compromiso de la compañía con la competitividad logística del país y su integración al comercio global.