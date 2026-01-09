Excandidato a alcalde por Alvarado, Veracruz y militante de Morena criticado por diversos lujos que compartió en sus redes sociales, pero, ¿quién es Guillermo Herrera Pérez Maldonado?

Al respecto de las críticas, Guillermo Herrera Pérez Maldonado respondió en sus historias de Instagram que al menos 300 personas sufrieron diarrea, por lo que les daría medicina para que se “tapen la boca”.

¿Quién es Guillermo Herrera Pérez Maldonado?

Guillermo Renato Herrera Pérez Maldonado, también conocido como Memo Herrera, es un político y excandidato a la alcaldía de Alvarado, Veracruz, en las elecciones de 2025 por Morena.

Asimismo, Guillermo Herrera Pérez Maldonado es hijo del exsenador José Guillermo Herrera Mendoza y Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, que era magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

En sus redes sociales, Guillermo Herrera Pérez Maldonado ha compartido sus viajes y diversas pasiones, entre ellas los maratones, además de compartir en repetidas ocasiones su Porsche.

¿Quién es Guillermo Herrera Pérez Maldonado? (Guillermo Herrera Pérez Maldonado vía Instagram)

¿Qué edad tiene Guillermo Herrera Pérez Maldonado?

Se sabe que Guillermo Herrera Pérez Maldonado sería originario de Veracruz y durante la campaña de 2025 se señaló que tenía 32 años.

¿Qué signo zodiacal es Guillermo Herrera Pérez Maldonado?

Sin embargo, se desconocen diversos datos de Guillermo Herrera Pérez Maldonado, entre ellos, su signo zodiacal.

¿Quién es la esposa de Guillermo Herrera Pérez Maldonado?

En su perfil de Instagram, Guillermo Herrera Pérez Maldonado no ha compartido su estado civil, por lo que no se tiene información sobre si estaría casado o en pareja.

¿Guillermo Herrera Pérez Maldonado tiene hijos?

A su vez, comparte en sus publicaciones a sus dos perrhijas, unas frenchies que suelen acompañarlo en distintos eventos.

¿Quién es Guillermo Herrera Pérez Maldonado? (Guillermo Herrera Pérez Maldonado vía Instagram)

¿Qué estudió Guillermo Herrera Pérez Maldonado?

Tal como menciona el Registro Nacional de Profesionistas, Guillermo Herrera Pérez Maldonado es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac.

¿En qué ha trabajado Guillermo Herrera Pérez Maldonado?

Se ha señalado que Guillermo Herrera Pérez Maldonado es empresario, sin embargo, en el Registro Público de Comercio no existe constancia sobre un emprendimiento a su nombre.

Por otra parte, en 2021 Guillermo Herrera Maldonado buscó ser regidor por el PRI, partido en el que también se desempeñó su papá previo a ser el dirigente de Convergencia en Veracruz.

¿Quién es Guillermo Herrera Pérez Maldonado? (Guillermo Herrera Pérez Maldonado vía Instagram)

Guillermo Herrera Pérez Maldonado responde a críticas por lujos

Ante los señalamientos de sus lujos, Guillermo Herrera Pérez Maldonado respondió entre risas a las críticas, con la afirmación de que quienes las hicieron tuvieron diarrea.

Acorde con sus historias de Instagram, Guillermo Herrera aconsejó que tomaran un suero y que de su parte les proporcionaría Treda, un medicamento contra la diarrea.

Esto para que se taparan la boca o cualquier lugar en donde sufrieron de diarrea, por lo cual, se grabó en una farmacia pidiendo Treda para 300 mil personas que padecieron dicha enfermedad.