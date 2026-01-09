Ante las diversas críticas que recibió por sus lujos, como un reloj de hasta 9 millones de pesos, Guillermo Herrera, militante de Morena y precandidato a Alvarado, se burló.

Y es que en redes sociales se ha compartido el precio de los diferentes relojes y otros lujos con los que se le ha visto al excandidato, como un Porsche 911 GT3 RS cuyo precio alcanzaría los 400 mil dólares.

Guillermo Herrera, excandidato a alcalde de Morena, se burla de críticas por lujos

En sus historias de Instagram, Guillermo Herrera respondió a las críticas entre risas, mientras aseveraba que el día de ayer que comenzaron a circular las imágenes, les dio diarrea a varios.

El militante de Morena aseveró que también ayudaría a los críticos con unos Treda —medicina contra la diarrea— para que se “tapen la boca o de todos lados”.

Memo Herrera, pre candidato de Morena a la alcaldía de Alvarado, Veracruz, fue señalado por aparecer usando un reloj de 9 mdp y posteriormente burlarse de las críticas. pic.twitter.com/gH9ZFO7J2H — DDC+ (@DDConfianza) January 8, 2026

En una historia posterior, Guillermo Herrera se grabó en una farmacia, pidiéndole a la dependienta todo el Treda para al menos 300 mil personas.

Sin aclarar sus lujos, Guillermo Herrera también aconsejó a los críticos que se relajaran, se dieran un baño de agua fría y se “echaran unos sueros” para que se serenaran.

Relojes y un porsche, estos son los lujos de Guillermo Herrera que criticaron en redes

En el video, Guillermo Herrera también mostró el reloj que fue comentado, un Richard Mille RM 67 con un valor de 9 millones 571 mil 523 pesos; sin embargo, no ha sido el único reloj criticado.

También volvieron a circular las imágenes de su campaña en 2025, en donde se le vio con un Rolex Datejust de 40 mm con un valor de un millón 261 mil pesos.

Así como un Audemars Piguet Royal Oak Reference de 42 mm que en reventa alcanza los 324 mil 990 pesos, así como una pulsera Cartier de 13 mil hasta 23 mil pesos.

Por su parte, se le ha visto manejar un porsche 911 Gt3 RS cuyo precio en la página de México parte de los 2 millones 578 mil pesos hasta los 3 millones 538 mil.