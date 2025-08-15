El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna dio por cerrado el tema de los lujos que le exhibieron bajo la afirmación de que fue una “campaña armada con mentiras” en su contra.

Y es que a inicios de agosto, el periodista Jorge García Orozco dio a conocer los diversos lujos que fueron exhibidos por Sergio Gutiérrez Luna y la diputada Diana Karina Barreras, su esposa y a quien se le conoce como “Dato protegido”.

En dicha polémica también se dio a conocer que Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barrera recibieron cortesías del exclusivo Club 51, para una fiesta VIP de la Fórmula 1 cuyo valor ronda los 300 mil pesos.

Tras dichos lujos exhibidos y debido a que son contrarios a los principios de la Cuarta Transformación, se pidió a Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras “Dato protegido” dar una explicación que el diputado afirma, ya dio.

Sergio Gutiérrez Luna dio por cerrado tema de lujos exhibidos: “Es una campaña armada con mentiras”

A su salida de un evento legislativo, Sergio Gutiérrez Luna fue cuestionado por medios de comunicación sobre los lujos que “ya aclaró”, por lo que sólo fue “una campaña armada con mentiras” y el tema está “completamente cerrado”.

Con un deje de molestia, Sergio Gutiérrez Luna destacó que ya quedó muy claro el tema de los lujos tras hablar sobre ello en entrevista con José Cárdenas, en donde mencionó que son mentiras del periodista Jorge García Orozco.

Sergio Gutiérrez Luna también fue cuestionado sobre el estigma que hay en su contra y de Diana Karina Barreras, ya que incluso la presidenta de México pidió que recuerden la austeridad que promueve Morena.

Por lo mismo, Sergio Gutiérrez Luna afirmó que ya dio ejemplos de que se trata de una campaña de mentiras y es falso que su ingreso como diputado no coincida con su estilo de vida y el de Diana Karina Barreras.

Sergio Gutiérrez Luna dio por cerrado tema de lujos pero el daño ya estaría hecho: sería segundo entre políticos non gratos

Si bien este jueves 14 de agosto Sergio Gutiérrez Luna dio por cerrado el tema de los lujos que le exhibieron a él y a Diana Karina Barreras, el daño ya está hecho según una encuesta de Congresistas.org sobre los políticos non gratos.

La página, dedicada a hablar de México y sus legisladores, señalan que Sergio Gutiérrez Luna se encuentra segundo entre los políticos non gratos a nivel nacional, superado sólo por Diana Karina Barreras.

En el caso de Diana Karina Barreras y Sergio Gutiérrez Luna es por el tema de “Dato protegido” y los lujos u omisiones referente a sus propiedades en Sonora, además de empresas no declaradas, contrario a los principios de Morena.

Si bien la página señala que son los votantes quienes dieron sus opiniones sobre los políticos non gratos, no explica la metodología aunque sí los motivos que los llevaron al ranking, en donde están otros personajes de Morena, como Pedro Haces.