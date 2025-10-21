Eduardo Pozos, alcalde electo de Xico, Veracruz, ha generado gran polémica por celebrar su boda en medio de la crisis en el estado por las inundaciones; te decimos quién es él.

La celebración de la unión entre Eduardo Pozos y Alejandro Augusto Meza se realizó este fin de semana en la comunidad de Coatepec, evento calificado como “insensible”.

¿Quién es Eduardo Pozos?

Eduardo Pozos Pérez es el alcalde electo del municipio de Xico, Veracruz, cargo que ganó en las pasadas elecciones de 2025 con la coalición entre Morena y Partido Verde.

Actualmente, se encuentra en medio de la polémica tras la celebración de su boda; no solo por tratarse de un matrimonio gay, sino también por realizar el evento frente a la crisis que enfrenta Veracruz.

¿Quién es Eduardo Pozos? (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Eduardo Pozos?

La edad de Eduardo Pozos es desconocida.

¿Eduardo Pozos está casado?

Eduardo Pozos se casó el pasado 18 de octubre con Alejandro Augusto Meza.

¿Quién es Eduardo Pozos? (Redes sociales)

¿Eduardo Pozos tiene hijos?

No hay información pública que indique que Eduardo Pozos tenga hijos

¿Qué estudió Eduardo Pozos?

La trayectoria académica de Eduardo Pozos es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Eduardo Pozos?

Eduardo Pozos tiene más de 10 años militando en las filas de Morena y ha ocupado diversos cargos en la estructura del partido como:

Delegado distrital

Consejero político

Por otro lado, Eduardo Pozos fue electo como regidor en el ayuntamiento de Xico para el periodo de 2018 y 2021 y tras esto colaboró en la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz.

En las elecciones de junio de 2025, Eduardo Pozos fue elegido como el próximo presidente municipal de Xico, en el estado de Veracruz.

¿Quién es Eduardo Pozos? (Redes sociales)

Eduardo Pozos desata polémica por celebrar boda en medio de crisis en Veracruz por lluvias

Eduardo Pozos, alcalde electo de Xico, Veracruz, contrajo matrimonio este fin de semana con Alejandro Augusto Meza, quien también es funcionario en esta localidad.

Según los reportes, este acto ha marcado un hecho histórico pues Eduardo Pozo sería el primer funcionario en Xico en asumir públicamente su orientación sexual dentro de la comunidad LGBT.

Pese a esto, la boda de Eduardo Pozos ha desatado gran polémica y ha sido calificada como “fuera de lugar”, pues Veracruz sigue en estado de emergencia por las recientes inundaciones.