Alma Belén Arenas, regidora de Tempoal, Veracruz, informó que solicitará licencia para separarse de su cargo luego de que sujetos armados balearon su domicilio durante la madrugada del lunes 21 de julio.

A través del coordinador del Partido del Trabajo en Veracruz, la regidora Alma Belén Arenas habría anunciado que se encuentra bien, pero solicitará una licencia de un mes para atender el tema del ataque.

Alma Belén Arenas, regidora de Tempoal, pedirá licencia tras ataque armado a su domicilio

Un grupo de hombres armados disparó en múltiples ocasiones contra el domicilio de Alma Belén Arenas, así como contra un vehículo. Los sujetos huyeron del lugar y, hasta el momento, no se reportan detenidos.

Tras el ataque armado, Vicente Aguilar Aguilar, coordinador del PT en Veracruz, señaló que la regidora presentará la denuncia correspondiente y solicitará licencia de un mes para atender la situación.

El dirigente exigió a la Fiscalía de Veracruz realizar una investigación para identificar y detener a los responsables del ataque contra Alma Belén Arenas, al considerar que el caso podría tener un trasfondo político.

Cabe mencionar que no se han revelado más detalles sobre el ataque al domicilio de Alma Belén Arenas. Se desconoce el móvil del atentado y las posibles líneas de investigación para la resolución del caso.

El ataque contra Alma Belén Arenas ocurre en un contexto de preocupación por los hechos de violencia registrados contra autoridades y representantes populares en distintas regiones del país.