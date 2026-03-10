Adriana Lagunes Sánchez es la actual presidenta municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, tras alas elecciones de junio de 2025 en las que participó con la bandera de Morena.

Su encargo a nivel municipal es de 2025 a 2028, por lo que apenas se encuentra en su primer año de gobierno. Te contamos lo que se sabe de quién es Adriana Lagunes Sánchez:

¿Quién es Adriana Lagunes Sánchez?

¿Qué edad tiene Adriana Lagunes Sánchez?

¿Quién es el esposo de Adriana Lagunes Sánchez?

¿Qué signo zodiacal es Adriana Lagunes Sánchez?

¿Cuántos hijos tiene Adriana Lagunes Sánchez?

¿Qué estudió Adriana Lagunes Sánchez?

¿En qué ha trabajado Adriana Lagunes Sánchez?

Adriana Lagunes Sánchez es la actual presidenta municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien participo en las elecciones de ese municipio del centro de Veracruz en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Adriana Laguna Sánchez tiene alrededor de 57 años de edad ya que al participar en las elecciones municipales en 2025 tenía 56 años.

Ese dato no es conocido de manera pública. Se desconoce su situación sentimental.

No se tiene ese dato concreto de su vida personal.

Se desconoce si Adrian Lagunas Sánchez es madre de familia.

En sus registros como candidata, Adriana Lagunes Sánchez señalaba que su máximo grado de estudios es licenciatura.

Sus intereses de trabajo a nivel municipal rondan temas como mujeres, producción agropecuaria, cuidado del medio ambiente y más.

Adriana Lagunes Sánchez tiene una trayectoria política local, aunque también ha sido asesora en la Cámara de Diputados de 2003 a 2006.

En el municipio de Tlalixcoyan ha sido auxiliar administrativo de Hacienda, regidora y encargada del Registro Civil en distintos momentos de 2007 a 2025.

A nivel estatal ha ocupado el cargo de delegada de Patrimonio para la zona Centro Golfo de Veracruz, de 2013 a 2016.