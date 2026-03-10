La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó revisar el caso de la escultura Yaocíhuatl o Mujer Guerrera en Tlalixcoyan, Veracruz, cuya demolición fue anunciada por la alcaldesa Adriana Lagunes Sánchez para permitir el desarrollo del carnaval del municipio el 26 de marzo de 2026

La obra, inaugurada en marzo de 2025 por la exalcaldesa panista Elvia Illescas Loyo, ha generado polémica: mientras algunos la consideran un símbolo de visibilidad para las mujeres indígenas, otros la señalan como un acto de promoción personal y opacidad en su financiamiento.

Adriana Lagunes ordenó demoler la escultura hecha por el PAN

La morenista y actual presidenta municipal de Tlalixcoyan, Adriana Lagunes Sánchez, anunció la demolición de la escultura a fin de que transcurra sin obstrucciones el carnaval tradicional del municipio que inicial el 26 de marzo.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió en su conferencia mañanera de este 10 de marzo a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que apoye a revisar el tema.

Polémica por escultura Yaocíhuatl en Veracruz ¿visibilidad de mujeres indigenas o promoción personal?

La polémica no solo se basa en el trabajo del autor Luis Rea y en la representación de las mujeres indígenas de Tlalixcoyan.

El asunto tiene de fondo otra polémica por la cual se señala a la anterior presidenta municipal, Elvia Illescas Loyo, emanada del PAN, de promoción personal por colocar una escultura con sus rasgos.

Denuncian opacidad por polémica escultura Yaocíhuatl en Tlalixcoyan

La justificación de la actual presidenta municipal de Morena-Partido Verde, Adriana Lagunes Sánchez, es que la petición para la demolición es una solicitud generalizada para el buen desarrollo del carnaval y que cuando se colocó no se tomó en cuenta a la población para instalarla.

La alcaldesa acusó que no hay información del costo de la escultura, aunque señaló que solo la jardinera donde se encuentra costó 250 mil pesos, cuando ese dinero pudo ocuparse en otras necesidades.

La escultura Yaocíhuatl o Mujer Guerrera, realizada por el artista Luis Rea se inauguró apenas en marzo de 2025.

Cabe destacar que Adriana Lagunes asumió la presidencia municipal de Tlalixcoyan en diciembre y tras las cerradas elecciones 2025; fue postulada por la alianza Morena-Partido Verde.