Elvia Illescas Loyo es ex presidenta municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, de 2022 a 2025, emanada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Previamente, fue presidenta del DIF municipal cuando su esposo fue presidente del mismo municipio, también por el PAN. Por ello te contamos lo que sabemos sobre quién es Elvia Illescas Loyo:

¿Quién es Elvia Illescas Loyo?

¿Qué edad tiene Elvia Illescas Loyo?

¿Quién es el esposo de Elvia Illescas Loyo?

¿Qué signo zodiacal es Elvia Illescas Loyo?

¿Cuántos hijos tiene Elvia Illescas Loyo?

¿Qué estudió Elvia Illescas Loyo?

¿En qué ha trabajado Elvia Illescas Loyo?

¿Quién es Elvia Illescas Loyo? Ex presidenta municipal de Tlalixcoyan, Veracruz (FB: Elvia Illescas L )

¿Quién es Elvia Illescas Loyo?

Elvia Illescas Loyo fue presidenta municipal de Tlalixcoyan, Veracruz de 2022 a 2025, prácticamente luego de que su esposo Agustín Lagunes Álvarez dejó el mismo cargo, ambos por el PAN.

¿Quién es Elvia Illescas Loyo? Ex presidenta municipal de Tlalixcoyan, Veracruz (FB: El Independiente )

¿Qué edad tiene Elvia Illescas Loyo?

Se desconoce la edad de Elvia Illescas Loyo.

¿Quién es el esposo de Elvia Illescas Loyo?

Agustín Lagunes Álvarez es el esposo de Elvia Illescas Loyo, quien fue presidente municipal del mismo municipio de Tlalixcoyan por el PAN de 2018 a 2021.

Agustín Lagunes Álvarez es el esposo de Elvias Illescas Loyo (FB: Pulso Informativo )

¿Qué signo zodiacal es Elvia Illescas Loyo?

No se sabe con certeza ese dato de su vida personal.

¿Cuántos hijos tiene Elvia Illescas Loyo?

Se desconoce dicha información de la vida familiar de Elvia Illescas Loyo y Agustín Lagunes Álvarez.

¿Qué estudió Elvia Illescas Loyo?

Elvia Illescas Loyo es Licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Elvia Illescas Loyo?

La trayectoria pública de Elvia Illescas Loyo se limita a haber sido presidenta municipal del DIF en Tlalixcoyan cuando su esposo fue presidente municipal de 2018 a 2021 y a su cargo como presidenta municipal de 2022 a 2025.