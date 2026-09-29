Familiares y abogados de Frida Narayana Cortés Millán, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntos delitos relacionados con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Durante una conferencia de prensa realizada en la capital veracruzana, la madre de Frida Narayana, Roberta Beatriz Millán Audelo, y su defensa señalaron presuntas irregularidades en el proceso y cuestionaron que la Fiscalía General del Estado de Veracruz mantenga a la joven en prisión preventiva.

Las acusaciones fueron planteadas por la familia y la defensa de Frida Narayana, quienes sostienen que no existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

Madre de Frida Narayana pide intervención de Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle

La madre de Frida, Roberta Beatriz Millán Audelo recordó que el 23 de enero de 2026 entregó una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer la situación jurídica de su hija.

Según relató, Frida Narayana ocupó un cargo administrativo dentro de la UPAV durante aproximadamente siete meses y, de acuerdo con su versión, no tuvo acceso directo ni control sobre los recursos financieros de la asociación vinculada con la institución ni facultades para disponer de ellos.

Busqué a la presidente para ser escuchada; pensé incluso tirarme enfrente de su camioneta, porque mi hija es inocente. Fue el 23 de enero de 2026. Le dije que hija estaba injustamente privada de su libertad por algo que ella no hizo, que era totalmente inocente por el caso de la UPAV. Roberta Beatriz Millán Audelo, madre de Frida Narayana Cortés Millán

La madre de Frida Narayana señaló que su hija permanece privada de la libertad en Pacho Viejo y pidió a las autoridades atender su caso.

Le pido encarecidamente a la gobernadora Rocío Nahle que atienda el caso de mi hija porque ella no hizo nada, ella es inocente y así está demostrado. Roberta Beatriz Millán Audelo, madre de Frida Narayana Cortés Millán

Madre de Frida Narayana pide justicia y denuncia irregularidades en su proceso. (cortesía )

Defensa cuestiona prisión preventiva y revisión de medida cautelar

La abogada Gabriela Rasgado Martínez, integrante de la defensa de Frida Narayana, afirmó que su representada está siendo utilizada por las autoridades y sostuvo que hasta el momento no existen elementos de prueba que, desde su perspectiva, determinen su culpabilidad.

Lo cierto es que hasta el momento no hay ningún elemento de prueba que pueda determinar la culpabilidad de Frida. Además, hemos pedido de manera constante audiencia de revisión de medida cautelar y es la Fiscalía la que no quiere. Gabriela Rasgado Martínez, abogada de Frida Narayana Cortés Millán

La abogada Gabriela Rasgado señaló que han solicitado en seis ocasiones una audiencia de revisión de la medida cautelar y afirmó que la Fiscalía no se ha presentado a dichas audiencias. También argumentó que las condiciones bajo las cuales fue impuesta la prisión preventiva habrían cambiado, debido a que, según expuso, la investigación complementaria ya concluyó.

Pueden destruir información, alterar medios de prueba, incidir en los testigos pero la Fiscalía ya cerró la investigación; tan solo eso es una condición distinta a la que se le impuso en el momento en que ella quedó privada de su libertad y además hablaban justamente de un testigo protegido que en teoría dijo ahí muchísimas cosas pero lo cierto es que el testigo protegido tampoco hace ningún señalamiento en contra de ella y además, bueno, esto es parte de la estrategia y lo cierto es que ni siguiera está justificado. Gabriela Rasgado Martínez, abogada de Frida Narayana Cortés Millán

La defensa también cuestionó la actuación de autoridades involucradas en el proceso y mencionó a Carlos Denisse Paz Miranda, Estefani Rosas Méndez y al juez de Control Roberto Santos Maldonado Morales, a quienes responsabilizó de las presuntas irregularidades denunciadas.

Las afirmaciones sobre la falta de elementos de prueba, la actuación de la Fiscalía y las condiciones de la prisión preventiva corresponden a los señalamientos realizados por la familia y la defensa durante la conferencia de prensa.