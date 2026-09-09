Diego Ruzzarin respondió a la polémica por los recursos destinados a conferencias durante el Festival del Mar 2026 y rechazó haber firmado directamente algún contrato con el Gobierno de Veracruz.

“Yo no tengo ningún contrato con el estado (de Veracruz)” Diego Ruzzarin, creador de contenido

El creador de contenido aseguró que su participación fue gestionada por un intermediario privado, por lo que negó haber recibido fondos públicos de manera directa o tener intervención en la administración de los recursos.

Sus declaraciones surgieron después de que se difundieran documentos relacionados con pagos efectuados para actividades incluidas en el programa cultural organizado por autoridades estatales.

El creador de contenido dice lo siguiente en el video publicado en X:

Muy buenos días, camaradas. En vista de que se viralizó hace poco mi reciente conferencia en Veracruz, hay un par de reflexiones que me gustaría hacer. Primero es que yo hice un contrato con un privado para dar esa conferencia, la cual di, bastante exitosa, por cierto, muy bien recibida. Y ese privado fue el que tiene un contrato con el Estado como prestación de servicios. Yo no tengo ningún contrato con el Estado, no tengo acceso a los fondos públicos ni a la administración de los recursos y estoy seguro que si alguien quisiera indagar realmente en el portal de transparencia, encontraría toda la información disponible. Segundo, que me parece interesante es que los medios tuvieron que multiplicar ese supuesto monto tantas veces para hacerlo interesante como noticia, pero también por otro lado lo tomo como un gran alago, lo cual normalmente viene de mis más duros críticos que mi conferencia pudiera costar tanto. Pero bueno, noticia más importante, hoy en la tarde nos vemos para el review sobre mi participación en el foro de Apecamos sobre la geopolítica de la religión y las grandes oportunidades y retos que se nos vienen en este momento histórico. Nos vemos en la tarde Diego Ruzzarin, creador de contenido

Diego Ruzzarin rechaza que gobierno de Veracruz lo contrató; acuerdo fue con un privado

El 7 de agosto de 2026, los influencers Diego Ruzzarin y Farid Dieck, ofrecieron conferencias magistrales en el marco del Festival del Mr 2026 en el estado de Veracruz.

Un mes más tarde, el periodista Jorge García Orozco reportó que por su participación en el festival, los creadores de contenido habrían recibido un pago del gobierno estatal de 864 mil pesos.

Ante ello, se desató una polémica en contra De Diego Ruzzarin, por lo que el creador de contenido respondió al negar que haya firmado un contrato con el gobierno del estado.

“Yo no tengo ningún contrato con el estado, no tengo acceso a fondos públicos y a la administración de los recursos” Diego Ruzzarin, creador de contenido

En su video, señaló que él fue contratado por un privado del que no agregó detalles, pero del que sostuvo, fue el que firmó el contrato con el gobierno estatal por concepto de prestación de servicios.

En consecuencia, Diego Ruzzarin sentenció que contrario a lo que se le acusa, él no tiene acceso a recurso públicos y mucho menos a la administración del dinero.

Diego Ruzzarin y Farid Dieck ofrecieron conferencias en e Festival del Mar 2026

Durante el Festival del Mar 2026 en Coacalco, la Secretaría de Cultura del estado destinó fondos públicos para costear conferencias impartidas por Diego Ruzzarin y Farid Dieck.

Al respecto, el periodista Jorge García Orozco reveló documentos oficiales que detallan un desembolso estatal de 864 mil 200 pesos para financiar dos pláticas presentadas durante dicha celebración.

En ellos se asienta que los pagos quedaron respaldados por el contrato SECVER/DJ/CPS/239/2026, acordado formalmente el pasado 10 de junio con la representante comercial asignada por los ponentes.

Dentro del programa pagado por las autoridades destacó Diego Ruzzarin, quien expuso sobre pensadores influyentes como parte del itinerario institucional presentado en Veracruz.