Sandra Cuevas mantiene su intención de competir por la Jefatura de Gobierno en 2030 tras considerar que a la Ciudad de México (CDMX) “le falta madre”.

En entrevista pata Macanazo Informativo, la ex alcaldesa de la Cuauhtémoc señaló que la capital del país “no tiene madre” y le hace falta una figura que quiera protegerla.

Asimismo, resaltó que incluso está retomando sus estudios para llegar preparada a las elecciones por la CDMX.

Sandra Cuevas quiere ser la “mamá” de la CDMX; buscará la jefatura de gobierno en 2030

Sandra Cuevas aseguró que se está preparando para buscar la Jefatura de Gobierno en 2030 porque quiere ser la “mamá” de la CDMX.

De acuerdo con Cuevas, la capital del país necesita alguien que la proteja como lo hizo ella con la alcaldía Cuauhtémoc.

“La Ciudad de México no tiene madre. Y qué quiero decir con esto, que le hace falta una mamá, que proteja” Sandra Cuevas

Asimismo, resaltó que a la CDMX le hace falta “una mamá que la cuide”, proteja y le de seguridad”, cosa que, aseguró, ella es capaz de hacer.

“A la Ciudad de México cuando digo que no tiene madre me refiero a que le hace falta una mamá que la cuide, que la proteja, que le traiga seguridad, eso es lo que necesita la Ciudad de México” Sandra Cuevas

De acuerdo con Sandra Cuevas, ya ha probado su capacidad durante su periodo como alcaldesa de la Cuauhtémoc, a la que convirtió en una demarcación segura, ordenada y disciplinada.

Sandra Cuevas se prepara para elecciones 2030; “Nací para hacer política”

Sandra Cuevas compartió que está trabajando en una estrategia para llegar a las elecciones 2030 por la Jefatura de Gobierno porque, aseguró, le hace falta una “madre”.

La ex alcaldesa resaltó que se está preparando para competir en las elecciones 2030 y reiteró que sabe que “nació para hacer política”.

“He puesto mucha atención en mi empresa, en el tema político, en hacer una estrategia para poder llegar en el 2030 a ser candidata a la jefatura de gobierno…yo nací para hacer política.” Sandra Cuevas

De acuerdo con Sandra Cuevas, sabe que nació para la política, sin embargo, se encontró con que “los caminos están cerrados con los partidos políticos”.

Asimismo, resaltó que la inhabilitación por un año para ocupar un cargo de elección popular se trató de una medida por temor, “porque saben que tengo las herramientas” para ganar unas elecciones