A más diez días de la tragedia en el Waldo’s de Hermosillo que dejó 24 personas muertas, se informó que cuatro personas tuvieron que ser hospitalizadas por intoxicación en una tienda Waldo’s de Veracruz.

Este nuevo incidente al interior de una tienda Waldo’s se registró la tarde del martes 11 de noviembre, en la sucursal ubicada sobre Juan Soto, entre las calles Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo.

Los reportes indican que cuatro personas tuvieron que ser hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono, a causa de la inhalación de gases que generó una planta eléctrica al interior del Waldo’s de Veracruz.

Los primeros reportes indican que la emanación del gas al interior del Waldo’s de Veracruz se debió al mal funcionamiento de un generador de energía eléctrica.

Este aparato, al no contar con una salida para el gas, comenzó a circular por los ductos del aire acondicionado, provocando que cuatro personas se intoxicaran al inhalar los gases.

Tras el hecho, al Waldo’s de Veracruz arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil Municipal y paramédicos, quienes atendieron a los intoxicados que refirieron malestares.

El Waldo’s de Veracruz permaneció bajo control de los brigadistas, quienes determinaron que no había ningún riesgo para clientes o empleados tras disiparse el monóxido de carbono.

De acuerdo con Protección Civil, empleados optaron por encender un generador luego de un apagón; la planta generadora trabaja con gasolina, por lo que, al hacer combustión, ocasionó que se liberara monóxido de carbono.