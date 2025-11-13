En la Ciudad de México (CDMX), dos personas murieron por intoxicación de gas en la unidad habitacional La Norma, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron hoy miércoles 12 de noviembre de 2025, cuando servicios de emergencia recibieron el reporte de que una familia se habría intoxicado dentro de su departamento.

Dos muertos por intoxicación por gas en Iztapalapa; tres personas fueron hospitalizadas

Este miércoles, autoridades de la CDMX informaron que dos personas murieron en Iztapalapa luego de que fueran víctimas de una intoxicación por gas dentro de su departamento.

Vecinos habrían llamado al 911 debido a detectaron un olor a gas que emanaba del departamento familiar.

El reporte generó que servicios de emergencia se movilizaran a la unidad habitacional La Norma, en donde al arribar al departamento señalado encontraron a 5 personas inconscientes.

De inmediato, los paramédicos comenzaron a prestar atención médica y confirmaron que dos personas ya habían muerto intoxicadas, tratándose de un hombre de 52 años y una mujer 45 años de edad.

En tanto, las otras tres personas —entre ellas un menor de edad— fueron trasladadas al hospital del ISSSTE Zaragoza, donde fueron ingresados de emergencia.

Autoridades de la CDMX señalaron que ya llevan a cabo la investigación correspondiente para determinar cómo se originó la fuga de gas en Iztapalapa.