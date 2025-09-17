Otra celebración provocó la indignación de la ciudadanía durante los festejos en el Grito de Independencia de Miahuatlán, Veracruz, luego de que el hijo del alcalde hiciera disparos al aire.

El hecho fue captado en video, donde se ve a Óscar Suarez Morales, hijo del alcalde de Miahuatlán, con un arma que detonó en varias ocasiones en la explanada del ayuntamiento.

Cabe señalar que no solo el hijo del alcalde realizó detonaciones, sino también su novia, Nadine Aburto, quien incluso sonrió a la cámara antes de disparar al aire.

Hijo de alcalde de Miahuatlán dispara arma durante festejos del Grito de Independencia

Miahuatlán, Ver. - La celebración del Grito de Independencia en este municipio se vio envuelta en polémica luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa al hijo del… pic.twitter.com/wmPMCr5hFf — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 17, 2025

Fueron el hijo del alcalde Óscar Suárez Sánchez, Óscar Suárez Morales y su novia quienes compartieron en redes sociales videos de los disparos al aire que hicieron, mientras resaltaron que se trataba de su celebración de una “noche mexicana”.

Asimismo, reclamaron que no tomó en cuenta la presencia de las familias en la celebración, entre quienes se encontraban niños y menores de edad.

Hasta el momento ninguno de los municipios se ha pronunciado por estos hechos.