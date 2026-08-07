Eugenia Guadalupe Blas Nájera es colaboradora cercana de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Se desempeña como titular de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) bajo el gobierno de Morena.

En SDPnoticias, te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Eugenia Guadalupe Blas Nájera? Tesorera del Gobierno de Veracruz

Eugenia Guadalupe Blas Nájera es originaria de la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Cuenta con una trayectoria de casi 40 años en el sector público. Por años ha trabajado en el sector petroquímico de Coatzacoalcos y Pemex.

Es operadora financiera de toda la confianza de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de 62 años.

Eugenia Guadalupe Blas Nájera. Tesorera del Gobierno de Veracruz (Red Social X)

Hoy su nombre acapara titulares por la denuncia penal en su contra que interpuso, David Alfonso Salazar Blas, su exesposo, quien la acusa de abuso de poder y amedrentando de jueces y fiscales para torcer la justicia.

¿Qué edad tiene Eugenia Guadalupe Blas Nájera? Tesorera del Gobierno de Veracruz

Se desconoce la fecha de nacimiento de Eugenia Guadalupe Blas Nájera y, por tanto, su edad.

¿Quién es el esposo de Eugenia Guadalupe Blas Nájera? Tesorera del Gobierno de Veracruz

Actualmente se desconoce el estado civil de Eugenia Guadalupe Blas Nájera.

Estuvo casada con David Alfonso Salazar Pérez, quien se encuentra encarcelado desde 2025, presuntamente por un caso armado por parte de la funcionaria y su hijo David Esteban Salazar Blas.

¿Qué signo zodiacal es Eugenia Guadalupe Blas Nájera? Tesorera del Gobierno de Veracruz

Se desconoce la fecha de nacimiento de Eugenia Guadalupe Blas Nájera y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Eugenia Guadalupe Blas Nájera? Tesorera del Gobierno de Veracruz

Eugenia Guadalupe Blas Nájera tiene un hijo llamado David Esteban Salazar Blas, fruto de su relación con David Alfonso Salazar Pérez.

¿Qué estudió Eugenia Guadalupe Blas Nájera? Tesorera del Gobierno de Veracruz

Eugenia Guadalupe Blas Nájera tiene una Licenciatura en Administración de Empresas por el Tecnológico Regional de Minatitlán.

¿En qué ha trabajado Eugenia Guadalupe Blas Nájera? Tesorera del Gobierno de Veracruz

Eugenia Guadalupe Blas Nájera trabajó como Superintendente de Tesorería del Complejo Petroquímico Cangrejera.

También laboró como superintendente de Capacitación y Desarrollo del Complejo Petroquímico Cangrejera.

En 2014 fue jefa de Personal del Complejo Petroquímico Cangrejera.

De 2006 a 2009 fungió como Coordinadora de Servicios al Personal de Pemex-Petroquímica.

De 2009 a 2014 ocupó la subgerencia de Servicios al Personal de Pemex-Petroquímica.

En octubre de 2019 se incorporó a la Comisión Reguladora de Energía con el cargo de Directora General de Recursos Humanos.

De 2019 a 2021 ocupó la Dirección General de Recursos Humanos, Transparencia y Archivo General.

De 2021 a 2022 fungió como Jefa de la Unidad de Administración de la CRE.

De 2022 a 2024 fue Secretaria Ejecutiva de la CRE.

Actualmente se desempeña como Tesorera de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Estado de Veracruz. Inició funciones el 1 de diciembre de 2024 y su periodo se extendió hasta el 2030.