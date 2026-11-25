El dirigente de Morena Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta presentí su renuncia al cargo debido a la polémica que se desató por las fotos en las que aparece en ropa interior.

He tomado la decisión, ayer mismo, de presentar mi renuncia a nuestra dirigente nacional Ariadna Montiel, para separarme del cargo que tengo como presidente del partido Esteban Ramírez Zepeta

Fue por medio de un mensaje en video que compartió en sus redes sociales, que Esteban Ramírez Zepeta informó que presentó su dimisión ante la líder ncional de Morena, Ariadna Montiel.

Cabe destacar que en días previos se difundieron un par de fotos en las que aparece el ahora exdirigente estatal de Morena Veracruz, en ropa interior junto a otras personas.

Renuncia Esteban Ramírez Zepeta ante polémica por fotos en ropa interior

El 20 de noviembre de 2026, se difundieron y vitalizaron en redes sociales, un par de fotos sobre el festejo de cumpleaños de Esteban Ramírez Zepeta, dirigente de Morena Veracruz.

La imágenes generaron gran polémica debido a que en ellas el político puede verse posando en ropa interior y consumiendo bebidas alcohólicas junto a otros dos hombres.

Esteban Ramírez Zepeta (cortesía)

La polémica escaló aún más debido a que se identificó que uno de los hombres es Carlos Alberto “N”, un chofer de su comitiva que en mayo de 2025 fue detenido e imputado por homicidio.

Ante el escándalo que se desató, el martes 24 de noviembre, Esteban Ramírez Zepeta informó que presentó su renuncia con el fin de prioriza “la honestidad y la unidad del movimiento”.

Tras asegurar que pese a la polémica se va “tranquilo”, ofreció su respaldo total a Morena Veracruz y al perfil que sea elegido como su sucesor al frente del Comité Ejecutivo Nacional.

Fotos de Esteban Ramírez Zepeta destaron escándalo

La fotos en las que Esteban Ramírez Zepeta aparecía posando en ropa interior generaron fuertes críticas en las que se advirtió que afectaba la imagen de Morena Veracruz.

En medio de la polémica, la gobernadora Rocío Nahle calificó las imágenes como reprobables y advirtió que quienes ejercen encargos públicos deben mantener una conducta ejemplar.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en Veracruz Esteban Bautista Hernández reprobó lo ocurrido al señalar que se tratan de imágenes penosas.

Incluso, el legislador en el congreso estatal advirtió que el comportamiento de Esteban Ramírez Zepeta solo denigraron la investidura de quien encabeza un movimiento político.

En el mismo sentido, militantes del partido exigieron en redes sociales una sanción ejemplar al acusar que que las fotos contradicen los principios de austeridad y decoro del movimiento.