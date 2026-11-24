El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, recibió el Premio al Mérito Ambiental 2025-2026, reconocimiento otorgado por la Federación de Partidos Verdes de las Américas (FPVA) durante el Foro Internacional Ambiental, por las iniciativas y políticas impulsadas en materia de protección del medio ambiente, movilidad sustentable, energías limpias y bienestar animal.

Durante su participación en el encuentro, el mandatario presentó las acciones que su administración desarrolla en las cuatro regiones del estado, entre ellas proyectos de transporte eléctrico, ahorro energético, electrificación con energía solar, recuperación de espacios naturales y obras para fortalecer la seguridad hídrica.

Ricardo Gallardo presenta avances en movilidad sustentable y energías limpias en San Luis Potosí

Entre las acciones mencionadas por Ricardo Gallardo se encuentra MetroRed, sistema de transporte gratuito que, de acuerdo con el Gobierno estatal, acumula casi 18 millones de viajes en la zona metropolitana. El programa también incorpora unidades 100 por ciento eléctricas en Ciudad Valles y en el corredor Valles–Tamazunchale, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y la dependencia del automóvil particular.

En materia de ahorro energético, el gobernador destacó la instalación de más de 18 mil 800 luminarias LED, que pueden disminuir hasta 60 por ciento el consumo eléctrico. También señaló la entrega de calentadores solares gratuitos a familias potosinas y el otorgamiento de créditos para que comercios e industrias incorporen tecnologías limpias.

A estos proyectos se suma la electrificación fotovoltaica en comunidades de la Huasteca y planteles escolares. Según lo expuesto por el mandatario, estos sistemas permiten utilizar energía solar para operar equipos de climatización y tecnología, además de reducir las interrupciones de clases relacionadas con el calor extremo o la falta de suministro eléctrico.

San Luis Potosí recibe reconocimiento por acciones ambientales y energías limpias (Cortesía )

San Luis Potosí impulsa recuperación de áreas naturales y proyectos de seguridad hídrica

En materia de agua, Ricardo Gallardo destacó el rescate de la presa El Peaje, el proyecto para construir la presa Las Escobas y la modernización de pozos, redes hidráulicas y plantas tratadoras. Estas obras, explicó, están orientadas a asegurar el abasto para la población y frenar la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

El gobernador también mencionó la rehabilitación y reforestación de más de 400 hectáreas en los parques Tangamanga I y II, así como la recuperación de espacios verdes en Ciudad Valles, Charcas y Rioverde.

Como parte de las acciones de conservación, señaló la creación de cinco nuevas Áreas Naturales Protegidas en Tamazunchale, Matlapa, Xilitla, Tanlajás y Alaquines. La meta estatal, de acuerdo con lo expuesto durante el foro, es resguardar 30 por ciento del territorio potosino.

Finalmente, Gallardo Cardona reiteró la defensa de la Sierra de San Miguelito, en coordinación con el Gobierno federal, y señaló que se busca impedir la especulación y el desarrollo inmobiliario dentro de sus más de 111 mil hectáreas protegidas. También destacó una campaña de reforestación que contempla la incorporación de un millón de especies nativas.