A 11 años de militancia, Mario Soto Esquer, excoordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Nuevo León, renunció al partido tras polémica por juicio político a Samuel García.

“No es una decisión sencilla. Morena ha sido el único partido en el que he militado y representa una parte muy importante de mi historia política y personal” Mario Soto Esquer

Su decisión se basa en el proceso en su contra por parte de la Comisión Nacional de Honestidad de Morena por su negativa a apoyar un juicio político contra el gobernador de Nuevo León.

Mario Soto Esquer (Especial)

Mario Soto Esquer renuncia a Morena, pero no a la política

A través de una carta pública dirigida al Comité Ejecutivo Nacional, Mario Soto Esquer anunció su renuncia y afirmó que enfocará su trabajo en el municipio de García, donde aspira a ser precandidato a la alcaldía.

Destaca que sus convicciones y compromiso con la gente están por encima de cualquier partido, cargo o circunstancia.

“García es mi prioridad, seguiré caminando junto a sus familias, escuchando sus necesidades, atendiendo sus problemas y construyendo, desde donde me corresponda, las soluciones que nuestra ciudad necesita”, señala. Mario Soto Esquer

Finalmente, advierte que su carrera política no acaba con su salida de Morena; por el contrario, inicia una nueva etapa teniendo como prioridad el bienestar y crecimiento del municipio de García.

“Yo entré a la política para servir al pueblo, no para servirme del pueblo. Esa ha sido mi convicción desde el primer día y sigue siendo la misma... García tiene futuro y ese futuro se construye con trabajo, honestidad y resultados, vamos a trabajar por el García que todas y todos queremos ¡Cuentas con Mario!” Mario Soto Esquer

Mario Soto Esquer renuncia a Morena (Mario Soto Esquer / Facebook)

Mario Soto Esquer se defiende de señalamientos de Morena

La ruptura con Morena se originó tras señalamientos de estar presuntamente alineado con Samuel García para frenar el procedimiento de juicio político en contra del gobernador de Nuevo León, por una supuesta triangulación de recursos públicos.

Lo que derivó en la suspensión de los derechos partidistas de Mario Soto Esquer y en su salida como coordinador de la bancada morenista en junio de 2026.

Ante esto, el diputado con licencia aseguró que se trataban de señalamientos mediáticos y no de hechos comprobables. Incluso, acusó al partido de haberse alejado de sus principios originales, los cuales seguirá defendiendo y ejerciendo.

“Antes de ser morenista, soy lopezobradorista, creo en los principios que dieron origen a este movimiento: poner primero a quienes más lo necesitan, combatir los privilegios, trabajar por la justicia y entender la política como un instrumento para servir a la gente”. Mario Soto Esquer

En ese contexto, señaló que la suspensión de sus derechos dentro de Morena limitaban su participación política y su capacidad para representar al partido públicamente, acción que alejó al partido de la máxima democrática.