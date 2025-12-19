El Dr. Celestino Pino Guevara rindió ante el pueblo de Papantla su Cuarto Informe de Gobierno, teniendo como escenario el parque temático Takilhsukut, donde presentó un balance de resultados que, aseguró, reflejan que la transformación del municipio es una realidad.

Previo a la rendición de cuentas, la presidenta del DIF Municipal, Dra. Bertha Alicia Carro Barbosa, presentó su informe de actividades, en el que destacó las acciones realizadas desde este organismo asistencial para transformar a Papantla desde el corazón, con atención directa a los sectores más vulnerables.

Celestino Pino Guevara destaca avances en obras y desarrollo social

Como parte del respeto a las tradiciones, antes de su comparecencia el alcalde recibió la bendición de los sabios totonacas en el Kantillan, en un acto simbólico que reafirmó la identidad cultural del municipio.

Acompañado por el cuerpo edilicio, Celestino Pino Guevara expuso los principales logros alcanzados durante 2025 en rubros como educación, salud, obra pública, deporte, dignificación del pueblo totonaca, turismo y cultura.

Entre las acciones detalladas se encuentran la construcción y rehabilitación de obras carreteras, aulas, muros de contención, electrificaciones, calles pavimentadas, mercados, puentes, redes de agua potable, así como la instalación de techados en espacios multideportivos y educativos. También resaltó el rescate de espacios turísticos como la plazoleta Cabeza de Guagua y el monumento al Volador.

El alcalde subrayó además el regreso de Papantla al plano internacional en materia turística, así como la firma de acuerdos con otros estados para impulsar este sector estratégico.

Celestino Pino cierra su gestión con emotivo mensaje

En su mensaje final, el Dr. Celestino Pino Guevara enfatizó que su administración cumplió con hechos, al tiempo que destacó la importancia del pueblo totonaca, el municipio de Papantla y los principios de la Cuarta Transformación.

“Dejaré de ser su alcalde, pero siempre seré su amigo”, expresó visiblemente emocionado, palabras que provocaron una ovación de los miles de asistentes que acudieron a este evento.

Al evento asistió, en representación de la gobernadora de Veracruz, Ing. Rocío Nahle García, el subsecretario de Finanzas, Mtro. Eric Domínguez Vázquez; la diputada local por el VI Distrito, Mtra. Miriam García Guzmán; el alcalde electo Mtro. Gonzalo Flores Castellanos y su esposa Mtra. Adriana Martínez Saavedra, así como alcaldes de la región y del estado de Puebla.

Entre los asistentes estuvieron también su esposa, la Dra. Bertha Alicia Carro Barbosa, y sus hijos Bertha Celeste y Ulyses Eduardo Pino Carro.