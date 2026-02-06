Luciano García, un vendedor de dulces de Papantla, Veracruz, fue asesinado la mañana del 4 de febrero por sicarios por error.

De acuerdo con los informes, el hombre fue atacado mientras descansaba, aparentemente al ser confundido con alguien más.

Confunden a Luciano y lo matan en su casa

El señor Luciano, de aproximadamente 83 años de edad, fue atacado en su casa mientras dormía por hombres armados, quienes le dispararon en al menos cinco ocasiones.

Según los reportes, dos hombres armados llegaron hasta su casa, ubicada en la calle María Gutiérrez de la colonia 25 de enero.

Vecinos reportaron de inmediato los disparos a las autoridades, quienes enviaron personal de emergencia para atender a Luciano por sus heridas.

Si bien Luciano García logró llegar a un hospital para su atención, el hombre de 83 años perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas al llegar al área de urgencias.

De acuerdo con lo señalado por autoridades, los sicarios lo habrían asesinado en una confusión, pues el señor, quien se dedicaba a la venta de dulces, no era su objetivo.

Buscaban a otro criminal, señalan versiones tras asesinato de Luciano en Papantla

El señor Luciano, quien recibió 2 heridas por arma de fuego en el tórax, dos en piernas y una en el pie, habría sido confundido por los sicarios que lo asesinaron con un criminal.

Luego de perpetrar el homicidio, los dos sicarios huyeron en una motocicleta; hasta el momento no han sido detenidos.

Luciano García, de 83 años era un vendedor de dulces ambulante que solía comprar su mercancía en la tienda Dulcelandia, quien expresó su tristeza ante el asesinato del adulto mayor.

Lamentan muerte de Luciano (Dulcelandia Matriz/ Facebook)

De acuerdo con medios locales, Luciano era originario de El Chacal, localidad de Tenampulco, Puebla, donde comenzó a trabajar desde los 10 años para ayudar a su mamá.

Luego, se trasladó a Papantla, Veracruz, donde se dedicó a la venta de dulces como medio de sostén.