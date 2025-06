Tras las elecciones Veracruz 2025, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, representante de Movimiento Ciudadano (MC) en el Instituto Nacional Electoral (INE), le pidió a Morena aceptar su derrota en los municipios de Poza Rica y Papantla.

Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez dijo tomarle la palabra al representante de Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, al señalar que que los conteos en Veracruz sean ágiles, imparciales y apegados a la legalidad.

Dicho lo anterior, el consejero del Poder Legislativo de MC hizo un llamado para que Morena para acepte su derrota en los municipios de Papantla y Poza Rica, donde los márgenes de diferencia son de entre 1% y 5%, según datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En su misma intervención, el representante de MC en el INE le pidió Morena y a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que permitan que se lleven a cabo los conteos rápidos de las elecciones Veracruz 2025 “en paz”.

“En ambos conteos, tanto en Papantla como en Poza Rica, hay personas que han impedido que se lleven a cabo esos conteos, curiosamente donde perdió el partido político Morena”, expresó.

En este sentido, el legislador de MC enfatizó que su partido fue el único partido que no salió a 18:00 horas del 1 de junio a decir “que habían ganado en no se cuántos municipios” en Veracruz.

Agregó que MC logró un triunfo “contundente” en todos los demás municipios, el cual no ha sido reconocido, según dijo, por tener en contra al gobierno municipal y estatal.

“Lo que no podemos permitir es que ahí donde hemos ganado legítimamente, pese a ir en contra del gobierno municipal y del gobierno estatal, hoy no se le esté permitiendo, no se le esté reconociendo el triunfo contundente que ha tenido Movimiento Ciudadano en todos los demás municipios, pero hoy quisiera llamar de manera particular la atención sobre los de Poza Rica y Papantla”.

Juan Ignacio Zavala Gutiérrez