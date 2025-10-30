Autoridades del estado de Veracruz emitieron una alerta, luego de que en el municipio de Papantla fueran detectadas veladoras explosivas; te compartimos cómo se ven.

De acuerdo con las autoridades, personas desconocidas estarían distribuyendo estas veladoras explosivas como un “obsequio”, aprovechando la cercanía de las festividades por Día de Muertos en Papantla, Veracruz.

Papantla bajo alerta por veladoras explosivas (Ayuntamiento Constitucional de Papantla)

Alerta en Papantla por distribución de veladoras explosivas

El ayuntamiento de Papantla, Veracruz alertó a sus habitantes de la presencia de veladoras explosivas, las cuales han sido detectadas por elementos de las fuerzas de seguridad.

Autoridades manifestaron que estos objetos lucen por fuera como una veladora tradicional, sin embargo, fueron elaboradas artesanalmente, colocando material explosivo en su interior.

Al encenderlas, la cera que contienen comienza a derretirse, sin embargo, la mecha funge como conductor del fuego hacia el material explosivo.

Posteriormente, y como su nombre lo menciona, esta veladoras explotan, poniendo en peligro a quienes se encuentren cerca debido al recubrimiento de vidrio con el que son elaboradas.

Este material sale disparado, convirtiéndose en proyectiles capaces de dañar a las personas que sean víctimas de estas veladoras explosivas.

Según se informó, se detectó que grupos de personas regalan estas veladoras en las calles, aprovechándose de las fechas conmemorativas por Día de Muertos.

Ante esto, las autoridades pidieron rechazar veladoras como regalo o como parte de campañas, y en caso de adquirir alguna, se debe realizar en tiendas o centros establecidos.