El ex alcalde de Atoyac, Veracruz, Carlos Alberto Ventura de la Paz, fue detenido el jueves 1 de enero de 2026 luego de que concluyó su administración el miércoles 31 de diciembre de 2025.

La captura del ex presidente municipal se ejecutó como parte de la investigación que se desarrolla en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado y los señalamientos de homicidio doloso calificado.

Carlos Alberto Ventura, ex alcalde de Atoyac (Carlos Alberto Ventura de la Paz/Facebook)

Carlos Alberto Ventura, ex alcalde de Atoyac, fue detenido minutos después de perder su fuero

Agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, detuvieron al ex alcalde de Atoyac, Carlos Alberto Ventura, la mañana del jueves 1 de enero de 2026.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el aseguramiento del ex alcalde morenista, se ejecutó tan solo unos minutos después de que concluyó de manera formal, su periodo como presidente municipal.

Incluso, se asevera que el ex presidente municipal fue captura en momentos en los que salía del Palacio Municipal de Atoyac, pues en esos momentos ya no gozaba del fuero que lo protegía del proceso judicial.

En torno a los hechos, la misma FGE de Veracruz ha reportado que Carlos Alberto Ventura de la Paz, fue detenido debido a que se le acusa de incurrir en el delito de homicidio doloso calificado.

¿De qué se le acusa a Carlos Alberto Ventura? Esto se sabe

El 18 de abril de 2025 se registró un homicidio doloso calificado en el estado de Veracruz, hecho imputado por la FGE de Veracruz a Carlos Alberto Ventura, pues se le acusa de ser el presunto responsable.

La víctima fue atacada en circunstancias que siguen bajo investigación y de las de que se indica, el ex alcalde de Atoyac habría participado de forma directa, por lo que se abrió una carpeta de investigación formal.

Carlos Alberto Ventura fue detenido el 1 de enero de 2026, justo al concluir su mandato municipal, perdiendo el fuero constitucional y quedando a disposición de la autoridad judicial.

El ex alcalde de Atoyac enfrenta prisión preventiva, mientras la fiscalía ejecutó la orden de aprehensión en el Palacio Municipal, minutos después de entregar oficialmente la administración.

Las acusaciones contra Carlos Alberto Ventura se centran en homicidio doloso calificado y presuntos vínculos con el crimen organizado, por lo que se analizan pruebas y testimonios relacionados con ambos casos.