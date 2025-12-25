Logran identificar a a seis víctimas tras tragedia de la volcadura de un autobús de pasajeros en Veracruz.

Durante la mañana de Nochebuena, del 24 de diciembre, un autobús de pasajeros proveniente de la Ciudad de México (CDMX) con destino a Chicontepec, Veracruz, cayó por un barranco en una cañada de Zontecomatlán.

Su caída dejó un saldo de 8 muertos y 19 personas heridas según cifras de las autoridades de Veracruz.

Ahora se han podido identificar a las víctimas mortales de este accidente.

Identifican a seis víctimas tras tragedia del autobús en Veracruz; entre ellos un menor de edad

De acuerdo con reportes locales ya se lograron identificar a seis víctimas mortales tras la tragedia del autobús en Veracruz.

Según una reportera local, hasta ahora esta es la lista preliminar de las víctimas mortales identificadas luego de la volcadura de este autobús de pasajeros en Zontecomatlán:

Martiniaria Hernández Bautista localidad Primo Verdad, Benito Juárez Hermelinda Hernández Hernández de Benito Juárez Francisco de la Cruz Pérez localidad Huayo de la Esperanza municipio Zontecomatlán Maria Josefina Martínez Pérez localidad Estero del Chico municipio Benito Juárez Hipólito de la Cruz Bautista de Cuachumo municipio de Benito Juárez Elizabeth de la Cruz de la Cruz de la localidad El Cuallo municipio Zontecomatlán

Aunque de acuerdo con lo establecido por este reporte, también entre las víctimas mortales se encuentran otras dos mujeres y un menor de edad.

Por lo que sumarían 9 víctimas, sin embargo a estas últimas aún no se les logra identificar del todo.

En tanto autoridades de la Secretaría De Protección Civil Del Estado de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, confirmaron a 8 personas muertas por el accidente en Zontecomatlán.

Mientras que los 19 heridos fueron trasladados a los municipios de Chicontepec y Huayacocotla para su pronta atención médica.