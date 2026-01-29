Francisco Javier Acosta Viveros, exalcalde de Michoacán, fue detenido, tal como informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; se le acusa de desvío de recursos públicos.

Asimismo, se confirmó la detención de su presunta cómplice, quien fungió como su directora de Obras Públicas del municipio, Sandra, aunque de momento se desconoce si por el mismo delito.

Exalcalde de Michoacán, Francisco Javier, fue detenido por desvío de recursos públicos

El miércoles 28 de enero, la Fiscalía Especializada dio a conocer la detención del exalcalde Copándaro, Francisco Javier Acosta, debido al desvío de 6.4 millones de pesos de los recursos públicos.

Tal como explicó la Fiscalía Especializada, el delito de peculado se habría cometido durante su administración al frente de Copándaro de 2008 a 2011, de manera precisa en el 2010.

Exalcalde de Michoacán es detenido por desvío de recursos públicos (FECC vía Facebook)

Dicho dinero estaba destinado para obras de infraestructura hidráulica y sistema de agua potable para el municipio michoacano de Copándaro, sin llevarse a cabo.

La Fiscalía finalizó su ficha informativa resaltando que tanto el exalcalde de Michoacán como la exdirectora de Obras Públicas de Copándaro, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Previo a la detención del exalcalde de Michoacán, no se tenía información sobre presuntos desvíos de recursos ni otras denuncias de irregularidades durante su gestión.

Copándaro: lo que se sabe de la detención del exalcalde de Michoacán

Acorde con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, el exalcalde de Michoacán fue detenido en Copándaro, mientras circulaba por la calle Galeana de la colonia Centro, la mañana del miércoles 28 de enero.

El exalcalde de Copándaro fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y posteriormente al Centro Penitenciario “Licenciado David Franco Rodríguez” en Morelia, Michoacán.