La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Puente Acceso al Puerto de Veracruz, una obra que requirió una inversión de 861 millones de pesos y mide dos kilómetros de longitud.

Esta infraestructura vial, concluida tres meses antes de lo previsto, cuenta con ocho carriles distribuidos en dos cuerpos independientes. Esta construcción forma parte de la meta sexenal de levantar 400 puentes en todo el país para optimizar la movilidad y el transporte de carga.

Su apertura genera un ahorro de hasta 50 minutos en los tiempos de traslado para los más de 34 mil vehículos que transitan diariamente por la zona.

Sheinbaum presume “compromiso cumplido” al inaugurar puente en Puerto de Veracruz

Este 3 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente de Acceso al Puerto de Veracruz acompañada por:

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García

Y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

Hoy inauguramos el Puente de Acceso al Puerto de Veracruz, un puente de 2 kilómetros de longitud que permitirá ahorros de hasta 50 minutos en los traslados.



¡Compromiso de campaña cumplido! ✅ pic.twitter.com/mgNITnblKG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 4, 2026

Durante el evento, la mandataria destacó la entrega de la obra como un “compromiso de campaña cumplido”.

Se invirtieron 861 millones de pesos en la construcción de este paso elevado de 2 kilómetros de longitud. Se ubica sobre la carretera federal MEX-140 Xalapa-Veracruz, en su intersección con el Boulevard Portuario.

Consta de dos cuerpos independientes con un total de ocho carriles (cuatro elevados en pasos superiores y cuatro en calles laterales).

La obra comenzó en julio de 2025 y se concluyó tres meses antes de lo proyectado (su entrega estaba prevista para diciembre de 2026. En su edificación participaron 2,602 trabajadores a través de la empresa ALZ.

Permitirá reducir hasta 50 minutos los tiempos de traslado en la intersección. Agilizará la circulación diaria de más de 34 mil vehículos y facilitará el paso continuo de 15 mil a 20 mil tráileres de carga que ingresan y salen del puerto hacia el centro del país.

Puente en Puerto de Veracruz forma parte del plan federal de proyectos de infraestructura en Veracruz

El puente en Puerto de Veracruz responde a una solicitud que el sector transporte y la comunidad del puerto mantenían desde hace 20 años para solucionar los severos problemas de congestionamiento vial.

Esta obra forma parte del plan federal para construir o rehabilitar 400 puentes a lo largo del sexenio, el cual incluye accesos a ciudades, distribuidores viales, túneles y reconstrucciones de infraestructura afectada por fenómenos naturales.

Además de este puente, esto son los proyectos de infraestructura planeados o en estudio para Veracruz:

Tren de pasajeros México-Veracruz: Se encuentra actualmente en etapa de estudio, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Puente de Martínez de la Torre: Obra anunciada por la gobernadora Rocío Nahle para proyectar su construcción en 2027. Puente El Tejar - Playa de Vacas: Proyecto de conectividad que el gobierno estatal se encuentra analizando para su edificación hacia 2027. Modernización portuaria y proyectos carreteros: Obras complementarias enfocadas en agilizar el transporte e impulsar la infraestructura logística y vial de la región.

Asimismo, Veracruz formará parte del plan federal sexenal que contempla obras de construcción, mantenimiento y reconstrucción de puentes, distribuidores viales y accesos urbanos a nivel nacional.