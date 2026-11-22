La Fiscalía General de Veracruz anunció la detención de tres personas presuntamente responsables del asesinato de la regidora de San Juan Texhuacán, Juana Tzanahua Hernández y su esposo, el dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gervacio Hernández Mellado.

Los tres hombres fue detenidos en la comunidad de Acontla, en el municipio de Zongolica, Veracruz, y responden a los nombres de:

Fabián N

Vicente Paul N

Manuel Yair N

Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Regional de Córdoba, Veracruz.

Así fue el operativo de detención de asesinos de Juana Tzanahua y Gervacio Hernández

En el operativo en el que detuvieron a los tres hombres participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad de Veracruz y la Policía Municipal de Zongolica.

A los detenidos les fueron decomisadas armas de fuego, tres motocicletas, presuntas drogas como marihuana y cristal.

Aunque se investiga si los detenidos están relacionados con los homicidios de Juana Tzanahua Hernández y su esposo Gervacio Hernández Mellado, también se les investiga por hechos que podrían constituir delitos contra la salud y contra las instituciones se seguridad pública.

Continúan investigaciones sobre asesinato de Juana Tzanahua y Gervacio Hernández

La Fiscalía de Veracruz dijo que las investigaciones continúan y los indicios asegurado en Acontla están asegurados por las autoridades.

De la misma manera que la investigación ministerial a cargo de la Fiscalía Regional de Córdoba continúa y se siguen haciendo las diligencias para esclarecer ambos asesinatos.