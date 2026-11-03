El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, supervisó la llegada por primera vez del Monorriel a la estación Centro Apodaca, como parte de las pruebas iniciales de las líneas 4 y 6 del Metro. Durante el recorrido, el tren partió de la estación Talleres y avanzó por las estaciones ubicadas sobre la avenida Miguel Alemán.

Acompañado por Abraham Vargas, director general de Metrorrey, y José Francisco Ibargüengoitia, subsecretario de Infraestructura del Estado, el mandatario inspeccionó las instalaciones de la estación Apodaca Centro y destacó la conclusión del viaducto de la Línea 6, así como su conexión con el proyecto de la Línea Aeropuerto.

Samuel García supervisa llegada del Monorriel a Centro Apodaca

Durante el trayecto, el tren pasó por las estaciones Citadel, Sendero La Fe, Isidoro Sepúlveda, Altea, Nave 01 y Centro Apodaca.

Desde la estación, Samuel García señaló que la conclusión del viaducto de la Línea 6 permitirá conectar esta infraestructura con el proyecto de la Línea Aeropuerto.

Al término del recorrido, Abraham Vargas explicó que la prueba permitió utilizar por primera vez la rampa de salida hacia el nororiente, así como las vías A y B para llegar hasta la estación Apodaca.

El director de Metrorrey detalló que ya existe continuidad ferroviaria en aproximadamente 22 kilómetros, desde Torre Rise hasta Apodaca Centro, lo que permitirá acelerar los trabajos de obra electromecánica desde Patio Talleres rumbo al aeropuerto.

Monorriel de la Línea 6 llega por primera vez a la estación Centro Apodaca (Cortesía)

Línea 6 del Metro de Nuevo León supera el 95% de construcción

Abraham Vargas explicó que las pruebas permiten revisar la geometría de las vías y la interacción entre los trenes y la infraestructura. También se realizan ajustes en juntas y otros componentes para verificar las condiciones del sistema antes de su futura operación.

Respecto a los avances generales, informó que el viaducto supera el 95% de construcción, mientras que las estaciones registran un avance cercano al 70% de las 21 proyectadas.

En cuanto al material rodante, señaló que seis trenes ya llegaron a Nuevo León, un séptimo está próximo a arribar y las unidades octava y novena continúan en fabricación.

Sobre la infraestructura eléctrica, el funcionario indicó que concluyeron los trabajos de desvío de líneas de alta y media tensión que interferían con la construcción del viaducto y las estaciones. Actualmente continúan las obras de conexión con las subestaciones eléctricas y los trabajos en Patio Talleres, que presentan alrededor de 75% de avance.

Finalmente, Vargas reiteró que la meta es iniciar el servicio público de pasajeros de las líneas 4, 6 y 7 (Aeropuerto) durante 2027, antes de que concluya la administración estatal.