El miércoles 19 de noviembre fue asesinado Lauro Orozco, exalcalde de Ignacio Zaragoza, en Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó la muerte del también excandidato a diputado local por el partido Movimiento Ciudadano.

Lauro Orozco fue asesinado a tiros en Chihuahua

Autoridades revelaron que Lauro Orozco fue asesinado a tiros y localizado dentro de su camioneta, cerca de la cabecera municipal de Ignacio Zaragoza, Chihuahua.

Según información de la FGE, policías municipales recibieron el reporte del asesinato de un hombre a las 14:19 horas del miércoles.

Lauro Orozco, ex alcalde de Ignacio Zaragoza, asesinado (Facebook/Lauro Orozco)

Policías arribaron a la calle Josefa Ortiz de Domínguez cuando encontraron a Lauro Orozco dentro de su camioneta y con dos disparos en el pómulo y cuello.

Familiares de Lauro Orozco refirieron que el exalcalde salió de su casa con destino a una bodega, ya que se dedicaba a la venta de cerveza, vinos y licores.

Autoridades localizaron dos casquillos percutidos en la escena y se llevaron el celular de Lauro Orozco para iniciar las indagatorias.

Fiscalía de Chihuahua niega que asesinato de Lauro Orozco esté relacionado con el crimen organizado

César Gustavo Jáuregui Moreno, fiscal general del estado, detalló que el asesinato de Lauro Orozco no tiene el modus operandi del crimen organizado .

Las investigaciones preliminares arrojan evidencia de que se usó una “arma normal” en su asesinato.

El fiscal de Chihuahua mencionó que están revisando el historial telefónico de Lauro Orozco y hallaron datos relevantes, pero no piensan llegar a conclusiones anticipadas, por lo que la investigación continúa.

César Gustavo Jáuregui informó que Lauro Orozco acudió a una reunión y fue cuando lo asesinaron, por lo que alguien ya había planeado el ataque.

Hasta el momento, la FGE sigue estableciendo el móvil del asesinato de Lauro Orozco para detener a los responsables.