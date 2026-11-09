La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará un apagón en Veracruz, en al menos 18 localidades del municipio Paso de Ovejas, desde el martes 10 al 12 de noviembre.

El apagón en Veracruz fue notificado por el ayuntamiento de Paso de Ovejas para las siguientes 18 localidades:

Angostillo Acazonica Rancho Nuevo Limón Vista Hermosa Xocotitla Paso Penal Patancan Pachuquilla Rincón Panal G. Mocho Ternera Remudadero El Cocuyo Cerro Guzmán Boquerón Los Amigos Las Grutas

Derivado del corte de energía eléctrica, comenzaron las versiones de una emergencia, debido a la difusión de preparar la mochila de emergencia, sin embargo, no estaría relacionado.

Apagón en Veracruz: 18 localidades se quedarán sin luz del 10 al 12 de noviembre

El ayuntamiento de Paso de Ovejas anunció a 18 localidades de Veracruz que se quedarán sin luz desde las 9:30 hasta las 16:00 horas, de manera escalonada:

Apagón en Veracruz: estas 18 localidades se quedarán sin luz del 10 al 12 de noviembre (Gobierno de Paso de Ovejas )

Apagón en 8 localidades de Veracruz, el 10 de noviembre:

Angostillo Acazonica Rancho Nuevo Limón Xocotitla Vista Hermosa Paso Penal Patancan

Apagón en 5 localidades de Veracruz, programado el 11 de noviembre:

Pachuquilla Rincón Panal G. Mocho Ternera Remudadero

Apagón en 5 localidades de Veracruz, programado el 12 de noviembre:

El Cocuyo Cerro Guzmán Boquerón Los Amigos Las Grutas

Apagón en Veracruz: estas 18 localidades se quedarán sin luz del 10 al 12 de noviembre (Gobierno de Paso de Ovejas )

Contrario a los señalamientos en redes sociales que vinculan la mochila de prevención con los apagones en Veracruz, la CFE dejará sin luz las localidades debido a trabajos de mantenimiento.

Por ello, las autoridades de Veracruz llaman a informarse sólo por medios oficiales, como del gobierno estatal, municipal o Protección Civil.

Apagón en Veracruz se realizará por trabajos de mantenimiento

Tal como informó el municipio de Paso de Ovejas, los cortes de energía en las 18 localidades se llevan a cabo para mejorar el servicio, así como mejorar las redes de distribución en Veracruz.

Desde la semana anterior se han venido registrando cortes de energía en Veracruz, en los mismos horarios pero otras localidades de Paso de Ovejas y de un segundo municipio, Chinampa.

Ante los apagones en Veracruz, las autoridades recomiendan anticipar sus actividades 4 proteger sus aparatos eléctricos.