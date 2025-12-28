A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que los usuarios de sus servicios en Guerrero deberán prevenirse.

Esto porque ocurrirá un mega apagón antes de Año Nuevo, por lo que revelaron las colonias afectadas por la medida de CFE.

Colonias afectadas por el mega apagón de la CFE en Guerrero

La CFE advirtió a usuarios de sus servicios en Guerrero sobre un mega apagón que ocurrirá el próximo 30 de diciembre de 2025, el cual está programado y será temporal debido a trabajos de mantenimiento.

La suspensión del servicio eléctrico de la CFE será por reubicación de postes de concreto en línea desenergizada, y se llevará a cabo de 10:00 a 15:00 horas, siendo estas las colonias afectadas de Tlacoachistlahuaca, Guerrero: