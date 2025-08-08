Diana Karina Barreras, también nombrada como Dato Protegido, respondió a la polémica por sus supuestos lujos que recientemente reveló un periodista; esto fue lo que dijo la diputada del Partido del Trabajo (PT).

La diputada Diana Karina Barreras, esposa de Sergio Gutiérrez Luna, respondió a través de redes sociales a las acusaciones sobre supuestos lujos y aseguró que se trata de información falsa y sacada de contexto.

Estás declaraciones de Dato Protegido se dan luego de que Diana Karina Barreras fue exhibida en redes sociales por presumir accesorios lujosos, cuando la Cuarta Transformación, a la que es afín, predica austeridad.

Ejemplo de los lujos de Diana Karina Barreras y su esposo Sergio Gutiérrez Luna (Especial)

Diana Karina Barreras, Dato Protegido, niega acusaciones por sus supuestos lujos; esto dijo

A través de un video en redes sociales, Diana Karina Barreras, Dato Protegido, aseguró que la información sobre sus supuestos lujos es falsa y está fuera de contexto para desacreditar al movimiento.

Diana Karina Barreras, Dato Protegido, negó haber utilizado artículos lujosos, por ejemplo, a la acusación de tener un sombrero de 33 mil pesos, la diputada aclaró que su costo fue de mil 200 pesos.

Asimismo, la diputada Diana Karina Barreras resaltó que los lentes señalados de valer 11 mil pesos, tuvieron un costo mejor a mil, igual que la blusa supuestamente valuada en 47 mil pesos.

Diana Karina Barreras, Dato Protegido, niega supuestos lujos y defiende “ejercer el poder con humildad”

Tras negar supuestos lujos y asegurar que es información falsa y sacada de contexto, Diana Karina Barreras dijo que defiende ejercer el poder con humildad, como lo ha resaltado la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Soy una mujer convencida de que el poder se ejerce con humildad. Hay intereses detrás de esta campaña que busca manchar a una mujer por el simple hecho de alzar la voz, trabajar con firmeza y no dejarse doblegar” Diana Karina Barreras, Dato Protegido

Diana Karina Barreras, Dato Protegido, ofreció disculpas a quienes se sintieron molestos, decepcionados y desconcertados por la información de sus supuestos lujos y reiteró que es información falsa.

Diana Karina Barreras, Dato Protegido, niego supuestos lujos; de esto se le señaló

El periodista Jorge Garcia Orozco compartió una serie de mensajes en los que Diana Karina Barreras exhibía ostentosas prendas, que suman un costo de cerca de 4 millones 700 mil pesos y entre ellas se encuentran: