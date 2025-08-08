Diana Karina Barreras, también nombrada como Dato Protegido, respondió a la polémica por sus supuestos lujos que recientemente reveló un periodista; esto fue lo que dijo la diputada del Partido del Trabajo (PT).
La diputada Diana Karina Barreras, esposa de Sergio Gutiérrez Luna, respondió a través de redes sociales a las acusaciones sobre supuestos lujos y aseguró que se trata de información falsa y sacada de contexto.
Estás declaraciones de Dato Protegido se dan luego de que Diana Karina Barreras fue exhibida en redes sociales por presumir accesorios lujosos, cuando la Cuarta Transformación, a la que es afín, predica austeridad.
Diana Karina Barreras, Dato Protegido, niega acusaciones por sus supuestos lujos; esto dijo
A través de un video en redes sociales, Diana Karina Barreras, Dato Protegido, aseguró que la información sobre sus supuestos lujos es falsa y está fuera de contexto para desacreditar al movimiento.
Diana Karina Barreras, Dato Protegido, negó haber utilizado artículos lujosos, por ejemplo, a la acusación de tener un sombrero de 33 mil pesos, la diputada aclaró que su costo fue de mil 200 pesos.
Asimismo, la diputada Diana Karina Barreras resaltó que los lentes señalados de valer 11 mil pesos, tuvieron un costo mejor a mil, igual que la blusa supuestamente valuada en 47 mil pesos.
Diana Karina Barreras, Dato Protegido, niega supuestos lujos y defiende “ejercer el poder con humildad”
Tras negar supuestos lujos y asegurar que es información falsa y sacada de contexto, Diana Karina Barreras dijo que defiende ejercer el poder con humildad, como lo ha resaltado la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Soy una mujer convencida de que el poder se ejerce con humildad. Hay intereses detrás de esta campaña que busca manchar a una mujer por el simple hecho de alzar la voz, trabajar con firmeza y no dejarse doblegar”Diana Karina Barreras, Dato Protegido
Diana Karina Barreras, Dato Protegido, ofreció disculpas a quienes se sintieron molestos, decepcionados y desconcertados por la información de sus supuestos lujos y reiteró que es información falsa.
Diana Karina Barreras, Dato Protegido, niego supuestos lujos; de esto se le señaló
El periodista Jorge Garcia Orozco compartió una serie de mensajes en los que Diana Karina Barreras exhibía ostentosas prendas, que suman un costo de cerca de 4 millones 700 mil pesos y entre ellas se encuentran:
- 2 Chamarras Moncler con un costo aproximado de 26 mil pesos cada una
- Un sombrero Stetson presidente con un precio de 33 mil pesos
- Pintura de Vladimir Cora con precio desconocido pero que oscila entre 250 mil y 900 mil pesos
- Corbata Moschino de 2 mil 347 pesos
- vestido Max and Co de 6 mil 490 Pesos
- Vestido Desigual de 2 mil 790 pesos
- Lentes de sol Versace con un costo de 8 mil 947
- Chamarra Ferrari de 12 mil pesos
- Tenis Kenzo de 5 mil 222 pesos
- Zapatillas Casadei Tiffany de 13 mil 720 pesos
- Mocasines Duca Torre de 5 mil pesos
- Blusa Valentino con un costo de 47 mil 600 pesos
- Anillo love de Cartier que cuesta 48 mil 500 pesos
- Tanis Bale cada Burgundy/Brown Leather Sneakers de más de 17 mil pesos
- Zapatos Dolce gabbana Love Grafitti de 21 mil pesos
- Mochila Tumi MClarende de 12 mil 500 pesos
- Zapatos Paul Parkman de 7 mil pesos
- Mocasines Ferragamo tintos de 17 mil pesos
- Bolsa Versace de 12 mil pesos
- Pintura de Víctor Castillo que se exhibió en Zona Maco donde el precio rondó en 320 mil pesos
- Reloj Cartier Santos Dumont de 95 mil pesos
- Chamarra Balenciaga Black Archetype logo Jacket de 25 mil 129 pesos
- Reloj Corum Admirals Cup con un costo de hasta 185 mil pesos
- Reloj Hublot Big Bang de 377 mil 400 pesos
- Lentes de sol Maui Jim de 11 mil pesos
- Anillo Tiffany T de oro de 29 mil pesos
- Lentes Gucci aviador de 10 mil 710 pesos
- Botas con puntera Marsèll de 19 mil 453 pesos
- Tenis Dolce & Gabbana portofino de 18 mil pesos
- Anillo Tiffany Setting de 1 millón 116 mil pesos
- Bolsa Prada Galleria de piel de 100 mil pesos
- Lentes Gucci Cat Eye de 8 mil pesos
- Bolsa Hester Van Eeghen transistor amarilla de 16 mil pesos
- Lentes de sol Ferragamo de 11 mil pesos
- Zapatos Magnanni de 11 mil 453 pesos
- Tacones Dolce & Gabanna de 18 mil pesos
- Zapatos downtown Prada de 22 mil pesos
- Chamarra de piel Ferrari de más de 40 mil pesos
- Zapatos Christian Louboutin Kate de 16 mil pesos
- Bolsa Louis Vuitton Ana con un precio de 35 mil pesos
- Zapatos Fendi de 12 mil pesos
- Anillo Juste un clou de Cartier de 63 mil pesos
- Chamarra Thebs de 11 mil 777 pesos
- Zapatos Paul Park man de mas de 12 mil pesos
- Cardigan Kenzo Tiger tail K de 13 mil 500 pesos
- Zapatos laurel vita de 3 mil 125 pesos