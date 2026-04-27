La indignación crece en Veracruz tras el asesinato de la doctora Bertha Burciaga del IMSS a manos de elementos de la Policía Estatal en la autopista México-Tuxpan.

Los hechos, ocurridos el lunes 20 de abril, derivaron en manifestaciones en Tuxpan y Poza Rica, donde ciudadanos, familiares de Bertha Burciaga y médicos exigieron justicia.

De acuerdo con una publicación del Instituto de Capacitación de Abogados de Tuxpan, la víctima Bertha Burciaga, habría sido ejecutada “a sangre fría” por policías estatales, quienes también hirieron a su acompañante en las inmediaciones de una caseta de cobro.

“No hubo error ni mucho menos, fuego cruzado, ya que varias versiones apuntan a que; la propia víctima tras las detonaciones bajo el vidrio de la ventanilla de su camioneta y sacando sus manos le pedía a los elementos de la policía que no dispararan lo cual por supuesto; fue ignorado. Está versión podría corroborarse con los videos de las instalaciones de la caseta de cobro.” Instituto De Capacitación De Abogados Tuxpan Veracruz

Protestas en Tuxpan y Poza Rica exigen justicia por Bertha Burciaga ante presunto abuso policial

Versiones difundidas sobre el caso de asesinato de Bertha Burciaga, una doctora del IMSS a manos de un policía estatal, señalan que no hubo fuego cruzado ni error, como inicialmente se sugirió.

Abogados rechazan versión oficial sobre la muerte de la doctora del IMSS Veracruz, Bertha Burciaga (Instituto De Capacitación De Abogados Tuxpan Veracruz / Facebook)

Pues varios testimonios indican que la doctora Bertha Burciaga, tras los primeros disparos, bajó el vidrio de su camioneta y levantó las manos para pedir a los agentes que dejaran de disparar, lo que habría sido ignorado; se espera que los videos de la caseta puedan confirmar estos hechos.

El caso de Bertha Burciaga ha generado críticas hacia la actuación policial, señalando que se habrían violado los principios establecidos en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, la cual regula el uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades, pues según la denuncia, ninguno de estos lineamientos fue respetado.

“Sin disculpa alguna; se trató de uno más de sus excesos. La actuación de los cuerpos policiacos está regulado entre otras; por la Ley Nacional del uso de la Fuerza y su protocolo; la cual pueden consultar o descargarla de internet. En ella, se establecen los principios del uso legítimo de la fuerza y sus niveles.” Instituto De Capacitación De Abogados Tuxpan Veracruz

Manifestantes vestidos de blanco, con globos y pancartas, salieron a las calles de ambas ciudades para exigir justicia de manera pacífica ya que la ciudadanía rechaza la versión oficial del asesinato de Bertha Burciaga y exige que se reconozca lo ocurrido sin minimizar los hechos.

Además, crecen las demandas para que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz asuma responsabilidad tras la muerte de la doctora Bertha Burciaga.

Hasta ahora, señalan, sólo se ha responsabilizado a dos elementos, mientras que no se han investigado posibles fallas estructurales dentro de la corporación.

Médicos y ciudadanos también hicieron un llamado al gobierno estatal de Veracruz para reforzar la seguridad y garantizar que los cuerpos policiacos actúen conforme a la ley, evitando que casos como este de la doctora Bertha Burciaga, se repitan.