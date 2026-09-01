El senador Antonino Morales Toledo destacó la unidad del grupo parlamentario de Morena en el Senado y afirmó que el diálogo será clave para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Morales Toledo celebró la designación de Higinio Martínez como presidente de la Mesa Directiva del Senado para el tercer año de la LXVI Legislatura, al reconocer su trayectoria política y su capacidad para construir acuerdos.

Antonino Morales respalda a Higinio Martínez en el Senado

El legislador oaxaqueño confió en que la nueva Mesa Directiva conducirá los trabajos parlamentarios con legalidad, orden e imparcialidad, al tiempo que destacó la pluralidad que representa su integración.

Morales Toledo señaló que Morena mantendrá su disposición al consenso, sin dejar de respaldar la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En Morena somos mayoría, pero nunca hemos impuesto; hemos construido acuerdos”, afirmó el senador, quien consideró que la unidad de la bancada será fundamental para avanzar en la consolidación del proyecto de transformación.

También destacó que el grupo parlamentario acompañará la agenda de Sheinbaum bajo los principios del llamado humanismo mexicano, con prioridad para los sectores más vulnerables.

Antonino Morales destaca gobernabilidad y desarrollo de Oaxaca

El senador también resaltó el clima de paz y desarrollo en Oaxaca, que atribuyó al trabajo del gobernador Salomón Jara y a la construcción de acuerdos con distintos sectores.

Morales Toledo aseguró que la entidad registra avances en seguridad, inversión y programas sociales, por lo que reiteró su compromiso de trabajar junto al gobernador para consolidar la transformación de Oaxaca.

Finalmente, el senador expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que Morena en el Senado se encuentra cohesionado y preparado para continuar impulsando las reformas y acciones de la Cuarta Transformación.