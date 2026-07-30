El senador de Morena, Antonino Morales Toledo, calificó como una acción de “politiquería” la propuesta para desaparecer los poderes en Oaxaca, al asegurar que la entidad mantiene condiciones de gobernabilidad y que la iniciativa promovida por Movimiento Ciudadano no tiene sustento.

El legislador cuestionó que la propuesta sea impulsada por el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, a quien acusó de desconocer la situación actual del estado.

Quien impulsa esta iniciativa es oaxaqueño de nacimiento, pero hace años que ni vive ni pisa el estado de Oaxaca. Es diputado por Iztapalapa, en la Ciudad de México, y desde su escritorio se atreve a pedir la desaparición de poderes de una tierra en donde nadie lo conoce. Antonino Morales Toledo, senador de Morena

Senador destaca resultados de la Guelaguetza 2026 y acciones por caso Alejandro Leyva

El senador de Morena, Antonino Morales Toledo, sostuvo que los resultados de la Guelaguetza 2026 reflejan las condiciones de estabilidad en Oaxaca, al señalar que la festividad registró más de 278 mil visitantes y una derrama económica preliminar de mil 138 millones de pesos.

Respecto al asesinato del periodista Alejandro Leyva, el senador afirmó que el Gobierno de Oaxaca solicitó desde un inicio la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y destacó que, de acuerdo con sus declaraciones, ya existen cuatro personas detenidas por el caso.

La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación a solicitud del gobernador. Eso no es un gobierno que encubre, es un gobierno que quiere que se sepa toda la verdad. Antonino Morales Toledo, senador de Morena

Antonino Morales respalda al gobierno de Salomón Jara

El senador de Morena, Antonino Morales Toledo, expresó su respaldo al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al señalar que su administración impulsa acciones para fortalecer el desarrollo del estado y atender las necesidades de la población.

Asimismo, reiteró que la Cuarta Transformación continuará, dijo, con el trabajo para fortalecer el bienestar y la gobernabilidad en Oaxaca.