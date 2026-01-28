Con el objetivo de fortalecer el talento científico con enfoque empresarial y potencial de impacto social, Banco Azteca participó como aliado estratégico en el Campamento de Innovación y Emprendimiento Invierno 2026, organizado por la Facultad de Química de la UNAM.

El programa, realizado del 12 al 24 de enero, reunió a 27 estudiantes universitarios, quienes conformaron ocho equipos multidisciplinarios para desarrollar proyectos de base científica bajo criterios de viabilidad comercial, escalabilidad y sostenibilidad.

Banco Azteca fortalece visión de negocio en proyectos científicos

A lo largo del campamento, directivos y especialistas de Banco Azteca participaron activamente como mentores, aportando conocimientos en estrategia, finanzas y ejecución.

Este acompañamiento permitió que los equipos trabajaran en la construcción de propuestas de valor sólidas, validación temprana de mercado y toma de decisiones orientadas a resultados.

Esta colaboración contribuyó a reforzar un modelo educativo que vincula ciencia, innovación y mercado, alineando el desarrollo de proyectos con las necesidades reales del ecosistema productivo. Con esta edición, el Campamento de Innovación y Emprendimiento suma 13 generaciones enfocadas en la formación de perfiles científico-emprendedores.

Colaboración UNAM–Banco Azteca impulsa desarrollo sostenible

En las ediciones de 2025 y 2026, la participación de Banco Azteca ha sido clave para consolidar un esquema que integra educación superior, mentoría especializada y criterios de negocio, fortaleciendo la capacidad de ejecución de los proyectos incubados.

El programa contó con la participación de 25 ponentes y el acompañamiento de 28 mentores, además del respaldo de Banco Azteca para el desarrollo del campamento y el otorgamiento de apoyos a los equipos con mejor desempeño. Como cierre, los proyectos fueron presentados en un Demo Day, donde se evaluaron modelos de ingresos, validación de mercado y el impacto potencial de cada propuesta.

El primer lugar fue otorgado a INVISIONAL, iniciativa enfocada en asesoría profesional de imagen para mejorar oportunidades laborales. Como reconocimiento, el equipo realizará una estancia académica en la Universidad de California en San Diego (UCSD) en abril de 2026.

El segundo lugar fue para NanodermX, solución de acción rápida para rosácea, mientras que el tercer lugar se compartió entre Breathum, tratamiento para asma, y Onkové, visor infrarrojo para la identificación de tejidos cancerígenos en tiempo real.

La experiencia evidenció que el talento científico mexicano, cuando se acompaña de metodología, mentoría estratégica y visión de negocio, puede generar soluciones con impacto social y alto potencial de crecimiento. La alianza entre la UNAM y Banco Azteca refuerza la importancia de vincular educación y sector productivo para impulsar el desarrollo sostenible del país.