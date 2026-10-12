Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, anunció que el lunes 12 de octubre se suspenden las clases debido a los efectos de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel.

La alerta emitida por Marina del Pilar es para todas las escuelas, de todos los niveles educativos y todos municipios de Baja California.

La notificación incluye a las escuelas de educación pública y privada, así como educación inicial en Baja California.

Marina del Pilar alerta por lluvias de Rachel y el avance de Simón

Marina del Pilar Ávila dijo que la decisión de suspender las clases el lunes 12 de octubre es para permitir las labores de limpieza y la movilidad para los servicios de emergencia en las zonas afectadas por la tormenta tropical Rachel.

Por otra parte, el huracán Simón no ha tocado tierra y se encuentra frente a las costas de Jalisco la tarde de este domingo 11 de octubre como huracán categoría 3.

Se espera que el huracán Simón siga avanzando hacia el noroeste y disminuya a categoría 2 el 12 de octubre.

La trayectoria ha puesto en alerta a estados del occidente y noroeste como, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California.

Baja California pide atender recomendaciones de Protección Civil

Marina del Pilar pidió a los padres de familia atender no solo este anuncio sobre educción sino los anuncios de Protección Civil.

Dichos anuncios van desde resguardarse en casa, no cruzar vados o corrientes, evitar zonas donde podría haber inundaciones, deslaves, así como ríos y arroyos.