El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 10 de octubre la tormenta tropical Rachel mantiene su trayectoria hacia Baja California.

De acuerdo con la aviso del SMN, la tormenta tropical Rachel se localiza a 170 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur y 445 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Quintín, Baja California.

Ante el avance del fenómeno meteorológico se activó también la alerta en tres municipios del estado de Sonora por lluvias y fuertes vientos.

Tormenta tropical Rachel avanza hacia a Baja California; provocará lluvias fuertes

La tormenta tropical Rachel continúa avanzado a las costas de Baja California con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h con un desplazamiento hacia el nor-noreste a 48 km/h.

El pronóstico del SMN indica que Rachel originará lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California.

Tormenta tropical Rachel amenaza a Baja California y activa alerta en Sonora (SMN)

Por la actual trayectoria de la tormenta tropical Rachel, se mantiene la zona de vigilancia por vientos en la costa oeste de Baja California, desde Punta Eugenia, Baja California, hasta la frontera México-Estados Unidos.

Así como en la costa este de Baja California desde Isla San Luis, Baja California hasta Puerto Peñasco, Sonora.

La tormenta tropical Rachel generará vientos con rachas de:

60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Baja California

40 a 60 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa occidental de Baja California Sur

Igualmente oleaje de 5 a 7 metros de altura en las costas de Baja California, y de 3 a 5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Tormenta tropical Rachel amenaza a Baja California y activa alerta en Sonora (SMN)

Activan alerta en Sonora por tormenta tropical Rachel

Derivado de la tormenta tropical Rachel en Baja California, se activó la alerta en Sonora por lluvias, vientos fuertes y granizo en los municipios de:

Sonoyta

Puerto Peñasco

San Luis Rio Colorado

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se mantendrán en Sonora durante todo el domingo 11 de octubre.

Autoridades estatales recomendaron a la población mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.