La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), dio a conocer que el Tren del Norte transportará a cerca de 70 mil pasajeros diarios en las rutas de Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

La SICT detalló que estos tramos se encuentran en procesos de construcción para sumar un total de 730 kilómetros, asegurando que este proyecto ha sido impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de recuperar los trenes de pasajeros, los derechos de vía existentes e impulsar el desarrollo económico del país.

Tren del Norte conectará CDMX, Querétaro e Irapuato con 50 mil pasajeros diarios

De acuerdo con la SICT, la ruta de Ciudad de México-Querétaro-Irapuato contará con una demanda de 50 mil pasajeros diarios en 334 kilómetros. Mientras que la ruta de Saltillo a Nuevo Laredo atenderá a 20 mil pasajeros en un recorrido de 396 kilómetros.

Tren del Norte forma parte del plan para recuperar los trenes de pasajeros en México (cortesía)

Para su operación se contempla una flota de 47 trenes, cuyo primer convoy arribará en junio de 2027. Actualmente, se trabaja en el diseño de imagen que distinguirá a este nuevo sistema de transporte.

Asimismo, se detalló que las unidades contarán con dos configuraciones: una de corto itinerario con capacidad para 632 pasajeros, destinada a zonas metropolitanas con mayor número de estaciones y frecuencias; y otra de largo itinerario para 271 viajeros.

De acuerdo con la información, los trenes contarán con las siguientes características:

100 metros de longitud

Tracción diésel-eléctrica

Alcanzarán velocidades de hasta 160 kilómetros por hora

Además, el contrato de fabricación fue adjudicado en diciembre pasado a la empresa Alstom México. Y las unidades contarán con estándares de accesibilidad universal, asientos preferentes, pasillos amplios para equipaje y sistemas informativos permanentes sobre estaciones y tiempos de llegada, priorizando seguridad y comodidad.

Actualmente, en el tramo Querétaro-Irapuato se avanzan con los trabajos de construcción de vía, edificación de estaciones, paraderos, viaductos y bases de mantenimiento. También se encuentran en proceso de licitación los edificios auxiliares y los sistemas de señalización, control y telecomunicaciones.

Por su parte, en la ruta Saltillo-Nuevo Laredo se desarrollan obras en puntos de alta complejidad, como la Zona Metropolitana de Monterrey. Además, en 171 kilómetros se realizan trabajos de desmonte y despalme, estudios de ingeniería y análisis geotécnicos.

Finalmente, la SICT señaló que el tramo Ciudad de México–Querétaro está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la coordinación interinstitucional para concretar este proyecto estratégico de infraestructura nacional.