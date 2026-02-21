El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, supervisó los trabajos de rehabilitación que se realizan en la carretera Salvatierra-Celaya, en Guanajuato, como parte del programa de conservación de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Durante el recorrido, el titular de la SICT destacó que en esta vía opera uno de los trenes de pavimentación distribuidos en distintas entidades del país, los cuales permiten avanzar hasta 700 metros lineales por jornada.

SICT despliega 20 trenes de pavimentación en 16 estados para rehabilitar 495 km

Jesús Antonio Esteva precisó que los trabajos en este primer tramo concluirán en un plazo estimado de dos a tres semanas. Posteriormente, la maquinaria especializada será trasladada a otro punto de la Red Carretera Federal Libre de Peaje para continuar con el programa de mantenimiento.

La SICT señaló que se desplegaron 20 trenes de pavimentación en 16 estados de la República, con el objetivo de rehabilitar en el primer trimestre del año más de 495 kilómetros de carreteras federales libres de peaje.

Guanajuato intervendrá mil 392 km en 2026 de la Red Carretera para mejorar la movilidad (cortesía)

Además de Guanajuato, las obras por administración con estos equipos se realizan en:

Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chihuahua

Guerrero

Jalisco

Estado de México

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Tabasco

Veracruz

Zacatecas

En Guanajuato, el funcionario federal indicó que durante el 2026 se atenderá cerca del 40% de la Red Carretera Federal Libre de Peaje mediante el uso de trenes de pavimentación.

En total, este año se intervendrán mil 392 kilómetros en la entidad, con una inversión de mil 167 millones de pesos. De ese total, 377 kilómetros corresponden a pavimentación y mil 15 kilómetros a labores de bacheo.

Acompañado por la titular del Centro SICT Guanajuato, Irma Leticia González Sánchez, Esteva Medina agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales por las obras y reiteró que la dependencia continuará informando sobre el avance de los trabajos de repavimentación.