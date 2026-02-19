El Centro SICT Puebla, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio comienzo a los trabajos de rehabilitación de la Red Federal Libre de Peaje, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y la movilidad entre carreteras.

SICT refuerza mantenimiento carretero ante incremento turístico por el Mundial

La SICT señaló que la meta es darle mantenimiento a 105.79 kilómetros de carretera en Puebla, con una inversión de 29 millones de pesos, los cuales forman parte del Programa MegaBachetón 2026, el cual tiene como objetivo modernizar la infraestructura carretera federal libre de peaje en todo el país.

SICT invertirá 29 millones de pesos en mantenimiento carretero en Puebla (cortesía)

Javier Aquino Limón, director general del Centro SICT Puebla, señaló que esta obra se alinea con la visión del Gobierno de México de darle mantenimiento a la red carretera federal, previo al Mundial de Fútbol 2026.

Asimismo, explicó que, con el fin de mantener en excelentes condiciones la infraestructura carretera, se realizaron labores esenciales para priorizar las vías con mayor aforo vehicular. Entre los trabajos se encuentran:

Bacheo

Renivelación

Limpieza de superficies de rodamiento

Desazolve

SICT invertirá 29 millones de pesos en mantenimiento carretero en Puebla (cortesía)

Con estos programas, la SICT reafirma su compromiso de mantener una infraestructura carretera moderna, impactando directamente en la vida diaria de miles de ciudadanos en todo el país.