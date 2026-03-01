El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, formalizó un convenio estratégico con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la implementación del programa “Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura”.

Esta iniciativa beneficiará directamente a 176 mil 685 habitantes de San Luis Río Colorado, reafirmando el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la seguridad de las familias sonorenses.

El acuerdo, signado ante la secretaria de la SICT, Tania Carro Toledo, y el alcalde César Iván Sandoval Gámez, marca el inicio de una transformación urbana integral en este municipio fronterizo.

Alfonso Durazo impulsa entornos seguros y recuperación de espacios en la frontera

La estrategia Senderos Seguros tiene como eje rector la recuperación del espacio público para convertir áreas de riesgo en zonas de convivencia y tránsito libre. El convenio establece mecanismos claros para la construcción de infraestructura peatonal, la mejora del sistema de alumbrado y la creación de murales urbanos que fortalezcan la identidad y el tejido social de la región.

El mandatario estatal explicó que estas obras buscan dignificar la vida cotidiana de las y los ciudadanos, transformando la imagen urbana con una visión de largo plazo y beneficio colectivo.

La creación de estos senderos está diseñada para proteger principalmente a mujeres, niñas y niños, quienes son los más vulnerables ante problemas de inseguridad en la vía pública. Al proporcionar espacios con iluminación de vanguardia y vigilancia natural, se garantiza un tránsito peatonal mucho más seguro.

Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum lanzan "Senderos Seguros" en la frontera de Sonora (Cortesía)

Entre las acciones inmediatas contempladas destacan:

Iluminación de última generación: Modernización del alumbrado público con tecnología LED en sectores estratégicos.

Movilidad Incluyente: Intervención en banquetas y cruces para generar entornos amigables para personas con discapacidad y adultos mayores.

Recuperación de puntos críticos para evitar la comisión de delitos y fomentar el uso del espacio público.

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora y la Federación demuestran que la seguridad se construye desde la base, iluminando el camino de las familias y devolviéndoles la tranquilidad de caminar libremente por sus comunidades.