Tlaxcala se convirtió en la primera entidad del país en publicar el Modelo Homologado de Simplificación de Trámites del Registro Civil, logro por el que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recibió un reconocimiento de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México.

Desde el Palacio de Gobierno, la mandataria estatal destacó que este avance consolida a Tlaxcala como referente nacional en eficiencia administrativa, modernización tecnológica y atención ciudadana, resultado del trabajo coordinado entre la Oficialía Mayor de Gobierno y el Registro Civil.

Digitalización del Registro Civil posiciona a Tlaxcala como referente nacional

La gobernadora destacó que Tlaxcala también ocupa el primer lugar en el continente americano en previsión de derechos para personas migrantes, gracias a medidas como la dispensa de apostilla, la eliminación de traducciones y la interpretación de extranjería.

Asimismo, explicó que durante su administración se han abierto seis nuevas oficinas regionales del Registro Civil, acercando los servicios a más ciudadanos, reduciendo tiempos y requisitos, además de facilitar trámites relacionados con identidad de género y reconocimiento jurídico.

Por su parte, la coordinadora nacional de Transformación Digital, Crystel Guadalupe Arellano Moreno, reconoció el trabajo realizado por el estado para consolidar un Registro Civil moderno y con trámites digitalizados.

La funcionaria señaló que Tlaxcala se perfila como la primera entidad en implementar el catálogo único de trámites estatales, gracias al avance acelerado en materia de modernización administrativa.

Además, explicó que este proceso permitirá avanzar en la implementación de la primera Plataforma de Registros Civiles en México, con la que se facilitará la expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como correcciones administrativas e inscripciones de sentencias sin necesidad de traslados.

La oficial mayor de Gobierno, Eréndira Berenice Garay Salas, afirmó que este logro responde a la visión de la gobernadora Lorena Cuéllar de acercar servicios más eficientes y accesibles a la ciudadanía.

Tlaxcala es el primer estado en modernizar trámites del Registro Civil. (Cortesía)

Tlaxcala reduce tiempos y elimina requisitos en trámites del Registro Civil

El director de la Coordinación del Registro Civil, Víctor Hugo Mena Hernández, informó que la digitalización permitió reorganizar áreas administrativas y eliminar requisitos para agilizar la atención a la ciudadanía.

Detalló que trámites como registros ordinarios y extemporáneos, matrimonios, defunciones, correcciones de extractos, adopciones e identidad de género ahora pueden realizarse en aproximadamente 30 minutos.

Asimismo, explicó que la expedición de actas certificadas se redujo a solo 10 minutos, mientras que trámites como correcciones de actas pasaron de 90 días a únicamente cinco días.

Mena Hernández añadió que también se eliminaron 35 requisitos correspondientes a 17 trámites, mediante 22 acciones de simplificación administrativa que facilitan la atención a las y los tlaxcaltecas.