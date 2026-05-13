La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, recorrió las obras de modernización del Recinto Ferial de Tlaxcala, uno de los espacios más representativos del estado que actualmente atraviesa una renovación integral rumbo a la edición 2026 de “Tlaxcala, la Feria de Ferias”.

Durante la supervisión, la mandataria destacó que el proyecto contempla nuevas instalaciones, mejora en infraestructura y la construcción de un nuevo palenque con capacidad para más de 5 mil 800 asistentes, lo que permitirá fortalecer la oferta turística, cultural y de entretenimiento de la entidad.

Lienzo Charro de Tlaxcala contará con techumbre por primera vez

Uno de los cambios más importantes será la instalación de una techumbre en el Lienzo Charro, infraestructura que por primera vez tendrá este espacio y que permitirá mejorar las condiciones para conciertos, actividades culturales y presentaciones tradicionales.

El nuevo palenque del Recinto Ferial de Tlaxcala tendrá capacidad para más de 5 mil asistentes (cortesía)

El secretario de Infraestructura estatal, Eduardo Rubén Hernández, explicó que actualmente se realizan trabajos estructurales como el colado de columnas y contratrabes que sostendrán el nuevo palenque.

Por su parte, Rosa Elena Nava García, presidenta ejecutiva del Patronato para las Exposiciones y Ferias en Tlaxcala, señaló que el recinto no había recibido intervención desde hace tres décadas, por lo que esta renovación representa una transformación histórica para la feria más importante del estado.

El nuevo palenque del Recinto Ferial de Tlaxcala tendrá capacidad para más de 5 mil asistentes (cortesía)

Además del nuevo palenque, el proyecto contempla la habilitación de áreas comerciales, restaurantes, bares, rehabilitación de sanitarios, accesos, taquillas y zonas recreativas.

Con esta modernización, el Gobierno de Tlaxcala busca consolidar al recinto como un punto clave para eventos de gran escala y fortalecer la proyección turística de la entidad a nivel nacional.

El nuevo palenque del Recinto Ferial de Tlaxcala tendrá capacidad para más de 5 mil asistentes (cortesía)

La administración estatal estima que las nuevas instalaciones permitirán recibir a miles de visitantes en mejores condiciones de seguridad, comodidad y movilidad durante la Feria de Tlaxcala 2026.