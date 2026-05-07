La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, dio a conocer que su administración ha destinado 126 millones de pesos a obras y programas de bienestar social, con el objetivo de impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las familias en Tepeyanco.

Durante su visita al municipio, la mandataria estatal encabezó la entrega de tres obras que tuvieron una inversión de más de 4 millones de pesos y que beneficiarán la movilidad e impulsarán el deporte en comunidades como Santiago Tlacochcalco, San Cosme Atlamaxac y la cabecera municipal.

Lorena Cuéllar fortalece infraestructura y deporte en Tepeyanco

Cuéllar Cisneros afirmó que uno de los compromisos de su gobierno es apoyar a los municipios y no dejarlos solos, por lo que en Tepeyanco se destinaron 43 millones 498 mil pesos para la ejecución de 32 obras y programas sociales.

Lorena Cuéllar reiteró que Tlaxcala tendrá 7 mil nuevas obras sin contratar deuda pública (cortesía)

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado que se ha tenido con el Poder Legislativo estatal para la aprobación de un presupuesto que permitirá la ejecución de siete mil nuevas obras, realizadas con recursos estatales y sin afectar la deuda pública.

Durante su gira de trabajo, la gobernadora realizó la entrega de la cancha de Fútbol 7 en San Cosme Atlamaxac, donde detalló que en solo cuatro años se han rehabilitado 121 espacios y se construyen 25 nuevas canchas en el estado, como parte de las estrategias para impulsar el deporte rumbo al Mundial 2026.

Lorena Cuéllar reiteró que Tlaxcala tendrá 7 mil nuevas obras sin contratar deuda pública (cortesía)

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, señaló que se han invertido más de un millón de pesos en Santiago Tlacochcalco para construcción de guarniciones y pavimento con adoquín.

Mientras que en Tepeyanco se ha fortalecido la infraestructura urbana para generar un bienestar para todas las familias tlaxcaltecas.

Lorena Cuéllar reiteró que Tlaxcala tendrá 7 mil nuevas obras sin contratar deuda pública (cortesía)

Finalmente, el alcalde de Tepeyanco, Williams Zainos Flores, agradeció el trabajo de la gobernadora y reafirmó su compromiso para erradicar los rezagos que se tienen en el municipio y elevar la calidad de vida de las familias e impulsar el desarrollo económico en cada región del estado.